Los proyectos de ley toman medidas para mantener al apoyador favorito de los fanáticos después del lanzamiento

El billetes de búfalo están disfrutando de un tiempo libre durante su semana de descanso en la Semana 7, y considerando cómo han ido sus dos últimos partidosEs seguro decir que esto no podría haber llegado en mejor momento para el equipo. Si bien los jugadores no están trabajando mucho, la directiva todavía está modificando la plantilla, a pesar de que no hay ningún partido para que el equipo juegue esta semana.

A principios de este mes, los Bills firmaron apoyador popular Jimmy Ciarlo del equipo de práctica al roster activo en un esfuerzo por reforzar su defensa. Sin embargo, su permanencia con el equipo llegó brevemente a su fin a principios de esta semana, pero Ciarlo no tardó mucho en encontrar su camino de regreso a Buffalo, ya que el equipo hizo otro movimiento que lo involucraba el jueves.

Los Bills vuelven a contratar a Jimmy Ciarlo para el equipo de práctica

Después de un inicio de 4-0, los Bills parecían el mejor equipo del mundo. NFL. Sin embargo, se han encontrado varios agujeros en ese argumento, ya que el equipo sufrió un par de derrotas ante el Patriotas de Nueva Inglaterra y Atlanta Falcons en semanas consecutivas para llegar a su semana de descanso con un récord de 4-2. Puede que eso no parezca malo, pero cuando consideras el hecho de que los Patriots son ahora el sembrado No. 1 en la AFC Este, está claro que Buffalo no está donde quiere estar actualmente.

La buena noticia es que todavía queda mucho fútbol por jugar, lo que significa que existe una oportunidad para que los jugadores den un paso adelante y generen un impacto en el equipo. Durante un breve período de tiempo, Ciarlo fue ese tipo que encontró la manera de hacerse un papel con los Bills. Después de comenzar el año en el equipo de práctica del equipo, terminó fichando por el roster activo antes del partido del equipo contra los Patriots.

Ciarlo hizo su debut en la NFL contra Nueva Inglaterra antes de quedar inactivo durante la derrota del equipo ante Atlanta. Su breve paso por el roster activo llegó a su fin el martes, cuando los Bills lo liberaron de su roster activo. Sin embargo, Ciarlo no irá muy lejos porque rápidamente resignado al equipo de práctica de Buffalo el jueves.

“Firmó al LB Jimmy Ciarlo para el equipo de práctica”, anunció el equipo en la página de transacciones de su sitio web oficial.

Los proyectos de ley centran la atención en la próxima acción de la semana 8

Si todos en la plantilla de Buffalo están sanos, Ciarlo probablemente no tendrá mucho papel en el futuro del equipo. Pero como Matt Milano continúa luchando por mantenerse saludable, eso le ha abierto la puerta a Ciarlo para seguir trabajando detrás de escena en un esfuerzo por garantizar que, si llaman a su número, esté listo para contestar la campana.

Con Ciarlo de regreso en la ciudad, los Bills sintonizarán y observarán cómo se desarrolla la Semana 7 en la NFL antes de centrar su atención en la Semana 8. Cuando el equipo regrese a la acción, tendrá un enfrentamiento favorable contra los Bills. panteras de carolina en su calendario, lo que debería ser una oportunidad perfecta para volver a estar en la columna de victorias. El inicio de este juego está programado para la 1 pm ET el domingo 26 de octubre.