Los proyectos de ley se separan del veterano WR en movimiento después de la fecha límite de cambios de la NFL

El billetes de búfalo Se esperaba que agregaran un receptor abierto a su ofensiva antes de la fecha límite de cambios del martes, pero en lugar de eso, el equipo hizo una resta en las horas posteriores a que pasara la fecha límite.

Los Bills no hicieron ningún intercambio antes de la fecha límite de las 4 pm, hicieron algunas llamadas a los receptores abiertos pero no lograron llegar a ningún acuerdo. Luego, el equipo hizo espacio para una posible incorporación a su defensa al separarse de un receptor abierto veterano que estaba escondido en el equipo de práctica para tener algo de profundidad confiable.

Los Bills se despiden del ex receptor de los Raiders

Los Bills anunciaron poco después de la fecha límite de cambios que liberaron al receptor abierto Kristian Wilkerson de su equipo de práctica. Wilkerson se unió al equipo en la temporada baja, pero no logró llegar a la lista final y regresó para unirse al equipo de práctica.

Joe Buscaglia del Athletic señaló este verano que Wilkerson tuvo acción limitada durante sus primeras cinco temporadas en la NFL, jugando principalmente en equipos especiales con acción limitada en la ofensiva.

“El receptor de 28 años pasó la temporada pasada con el Asaltantes de Las Vegas donde apareció en tres juegos y totalizó tres recepciones para 18 yardas y un touchdown», señaló el equipo. «Wilkerson ingresó por primera vez a la NFL en 2020 con el Titanes como agente libre no reclutado. Jugó colegiadamente en el estado del sudeste de Missouri (2015-19). Llevará el número 82 para los Bills”.

Wilkerson tuvo una temporada productiva en 2021, realizando cuatro recepciones para 42 yardas con dos touchdowns.

El jugador de 28 años tuvo una batalla cuesta arriba para formar parte de la lista este verano, ya que los Bills tenían un cuerpo de receptores amplio y profundo, además de la aparición inesperada del ex miembro del equipo de práctica Tyrell Shavers como candidato que finalmente llegó a la lista final.

La liberación de Wilkerson se produjo después de que, supuestamente, los Bills hicieran llamadas a los receptores abiertos disponibles, incluido Jakobi Meyers. Los Bills habían estado conectados con otros receptores de pases, incluido Delfines de Miami estrella Jaylen Waddle, pero los Dolphins supuestamente pidieron al menos una selección de primera ronda, un precio demasiado alto para los Bills.

Los proyectos de ley dan otro paso

Los Bills también liberaron al apoyador Jimmy Ciarlo de su equipo de práctica, despejando un segundo lugar que puede usarse para impulsar otra área de necesidad. El equipo trajo a tres linieros defensivos veteranos para los entrenamientos del martes, incluidos los ex jugadores de los Bills Casey Toohill y Kinglsey Jonathan.

También se esperaba que los Bills buscaran ayuda para su línea defensiva en la fecha límite de cambios, pero no pudieron encontrar ningún acuerdo. El equipo perdió al tackle defensivo titular Ed Oliver y al corredor Michael Hoecht por lesiones que terminaron la temporada en semanas sucesivas, creando un gran área de necesidad para una unidad que había tenido un buen desempeño en una victoria sobre los Jefes de Kansas City.

Aunque Oliver está en la reserva de lesionados después de sufrir un desgarro en el bíceps y se espera que se pierda el resto de la temporada regular, Ian Rapoport, experto de NFL Network, informó que tiene la oportunidad de regresar para la postemporada.