Los proyectos de ley reciben una señal terrible sobre el principal objetivo de Josh Allen antes del juego crítico

El billetes de búfalo Se dirigen al juego crítico del domingo contra los Pittsburgh Steelers sin algunos jugadores clave en la ofensiva, y esa lista podría incluir uno de los objetivos favoritos del mariscal de campo Josh Allen.

Los Bills ya han descartado a ambos tackles ofensivos titulares para el juego, y el panorama para el ala cerrada Dalton Kincaid no luce bien. Si bien los Bills catalogaron al receptor de pases de tercer año como cuestionable, una convocatoria del equipo de práctica anunciada el sábado podría preparar el escenario para que Kincaid se pierda el juego.

Los proyectos de ley traen ayuda al ala cerrada

Los Bills anunciaron que el novato no reclutado Keliki Latu sería elevado del equipo de práctica para el partido del domingo, lo que podría ser una señal nefasta sobre la disponibilidad de Kincaid. Como Ralph Ventre de SI.com Como se señaló, Kincaid ya enfrentaba un camino difícil dado su calendario de prácticas para la semana.

“Kincaid ha estado fuera desde que dejó la derrota del 9 de noviembre ante el Delfines de Miami con una lesión en el tendón de la corva. Finalmente volvió a practicar esta semana, realizando esfuerzos limitados el jueves y viernes”, escribió Ventre.

“Como Kincaid no participó el miércoles y aún debe completar una práctica completa desde que se lesionó, el ala cerrada tiende a no estar disponible por tercer juego consecutivo”.

Los Bills habían elevado a Latu en los dos últimos juegos que Kincaid se perdió, por lo que su tercer y último ascenso podría ser una señal difícil.

Kincaid lidera al equipo con cuatro recepciones de touchdown, aunque ha estado limitado a ocho apariciones esta temporada. Ha estado recuperándose de una lesión en el tendón de la corva y se perdió cerca de un mes.

Proyectos de ley llevan línea ofensiva improvisada a Pittsburgh

Los Bills carecerán de otros titulares clave en la ofensiva, con el tackle izquierdo Dion Dawkins descartado mientras se encuentra en el protocolo de conmoción cerebral y el tackle derecho Spencer Brown fuera por una lesión en el hombro.

Eso obliga a los Bills a insertar a los reservas Alec Anderson y Ryan Van Demark contra una de las líneas defensivas más talentosas de la liga.

«Tienen un grupo de muchachos en su frente que absolutamente pueden hacerlo», dijo Allen esta semana. a través de Buffalo News. «Obviamente, tienes que saber exactamente dónde está el No. 90 (Watt). Parece que cuando enciendes la cinta, todos ponen cuatro manos y traen un guardia. Están haciendo todo lo posible para no dejar que interrumpa el juego tanto como puedan, pero luego te quedas susceptible a los otros muchachos que tienen».

El entrenador en jefe Sean McDermott dijo que el equipo no tiene tiempo para regodearse en su desgracia y necesita adoptar una actitud de “siguiente hombre arriba”.

«No podemos controlar quiénes tienen. Sin duda, un frente muy talentoso», dijo el viernes el entrenador de los Bills, Sean McDermott. «Nuestras lesiones son nuestras lesiones, así que tampoco hay mucho que podamos hacer al respecto. Todo lo que podemos hacer es controlar lo que podemos controlar, que es nuestro enfoque, nuestra actitud, nuestra unión y la ejecución del plan. El plan tiene que estar en el objetivo, y luego tenemos que ejecutarlo».

El juego tendrá importantes implicaciones en los playoffs para los Bills, quienes necesitan una victoria para mantenerse en el puesto de comodín y seguir el ritmo de los líderes de la división. Patriotas de Nueva Inglaterra.