Los proyectos de ley reciben una actualización importante sobre Dalton Kincaid y otros para la semana 11

billetes de búfalo entrenador en jefe Sean McDermott confirmado ese ala cerrada Dalton Kincaid estará fuera para el partido del domingo contra Tampa Bay durante su conferencia de prensa del viernes. Kincaid, quien está lidiando con una lesión en el tendón de la corva, se perdió solo otro juego esta temporada en la semana seis cuando los Bills cayeron ante el Halcones de Atlanta.

Kincaid salió del partido de la semana pasada contra Miami y no regresó. No ha practicado antes de este fin de semana y oficialmente está semana a semana.

El jugador de 26 años ha sido una gran parte de la ofensiva de Buffalo esta temporada, atrapando 29 pases para 448 yardas y cuatro touchdowns. Lidera al equipo en recepción de touchdowns y está a sólo nueve yardas detrás de WR. Khalil Shakir por el liderazgo del equipo en yardas recibidas.

En su ausencia, los Bills necesitarán David Knox y Jackson Hawes para dar un paso adelante en TE. Los dos se han combinado para 20 recepciones y tres touchdowns esta temporada y ambos deberían tener roles elevados sin Kincaid en la alineación.

McDermott elogió a Knox antes de lo que será un juego importante para él con Kincaid fuera.

«Dawson es un jugador bidimensional: puede jugar en el juego terrestre y puede jugar en el juego aéreo», dijo McDermott. «No sólo es eso, sino que es un líder en nuestro equipo de fútbol… mi confianza y mi fe son muy altas en [Knox]. Un jugador joven que vino aquí y ha sido divertido verlo crecer, evolucionar y desarrollarse. lo extrañaremos [Kincaid] este fin de semana, pero tengo plena confianza en [Knox].”

Más noticias sobre lesiones para los proyectos de ley de cara a la semana 11

McDermott también confirmó que el tackle defensivo Phidarian Mathis se perderá la semana 11 por una lesión en el hombro. Mathis ha jugado sólo tres partidos esta temporada y no ha sido titular. Según McDermott, trabaja semana a semana.

McDermott también anunció que CB conferencia de johnson (ingle) y DB cam lewis (pantorrilla) serían los únicos participantes limitados en la práctica del viernes de los Bills. Todos los demás participarán plenamente el viernes.

La noticia de que todos los demás participarían plenamente es una buena señal para una de las principales armas ofensivas de los Bills, el WR Khalil Shakir. Shakir había estado limitado el miércoles y jueves por lesiones tanto en el tobillo como en las costillas. Con Kincaid ya fuera, perder a Shakir haría la vida de Josh Allen mucho más difícil el domingo sin sus dos mejores receptores.

McDermott confirmó que Shakir está lo suficientemente sano como para asumir una carga de trabajo completa en la práctica del viernes.

Bills y Buccaneers buscan volver a la columna de victorias

Buffalo y Tampa Bay vienen de derrotas decepcionantes en la semana 1o, con los Bills cayendo ante los Miami Dolphins y los Bucs perdiendo ante los Patriotas de Nueva Inglaterra.

Buffalo ha jugado un poco como Jekyll y Hyde esta temporada, con dos de sus tres derrotas ante equipos que no compiten por los playoffs. En ambas derrotas ante Miami y los Atlanta Falcons, tanto la ofensiva como la defensa decepcionaron al equipo. jose alen ha lanzado cinco intercepciones en nueve juegos, pero cuatro de ellas se produjeron en derrotas de los Bills.

La defensiva permitió que una deslucida ofensiva de los Dolphins se desenfrenara la semana pasada, principalmente por tierra. El corredor de Miami De’Von Achane tuvo 174 yardas terrestres para dos touchdowns.

Espere que la defensa terrestre de Buffalo salga esta semana con un renovado sentido de urgencia contra un juego terrestre relativamente débil de Tampa Bay.