Los proyectos de ley reciben malas noticias sobre Dalton Kincaid durante el juego de los Dolphins

El billetes de búfalo se sintió confiado después de derrotar al Jefes de Kansas City 28-21 la semana pasada. El mariscal de campo de los Bills, Josh Allen, quien hizo historia en la NFL Durante la victoria, se mostró orgulloso de su equipo.

«Son el pináculo de lo que quieres que sea tu franquicia», afirmó. dijo a los periodistas de Patricio Mahomes y los jefes. «Han sido así durante los últimos ocho años. Cada vez que tengas la oportunidad de jugar contra los mejores y puedas salir con una victoria, te sentirás bastante bien».

De cara a la Semana 10 contra el Delfines de Miamilos Bills fueron considerados grandes favoritos para llevarse otra victoria. Buffalo ha ganado sus últimos siete juegos consecutivos contra Miami. Sin embargo, los Bills tuvieron problemas temprano y con frecuencia contra los Dolphins.

Perdiendo 16-0 en el tercer cuarto, las cosas continuaron desmoronándose cuando el ala cerrada de los Bills Dalton Kincaid Salió del juego con una lesión en el tendón de la corva. Kincaid, el principal objetivo de Allen, ingresó a la Semana 10 liderando al equipo en yardas recibidas (411), touchdowns recibidos (4) y recepciones de más de 20 yardas (9).

Si bien al principio parecía que Kincaid podría recuperarse de la lesión y regresar al juego, los Bills recibieron malas noticias antes de que comenzara el último cuarto.

Los Bills descartaron oficialmente a Dalton Kincaid por el resto del juego

las facturas anunciado en X, Kindcaid fue “rebajado a FUERA”, lo que obviamente es un duro golpe para la ofensiva de Buffalo. Dan Fetes de 13WHAM destacó Antes de que el ala cerrada se dirigiera al vestuario, «Kincaid siente un dolor evidente mientras se sienta en el banco. Está hablando con los entrenadores y señalando su tendón de la corva derecho».

Kincaid salió del juego Bills-Dolphins liderando a todos los receptores de Buffalo con 37 yardas en dos recepciones. Con Kincaid fuera, la falta de Allen de un verdadero receptor abierto número uno se convirtió en un problema evidente.

Aún más preocupante, la selección de primera ronda de los Bills 2023 también sufrió una lesión de rodilla la temporada pasada. Después de un año de novato estelar, registrando el segundo mayor número de recepciones y yardas de cualquier novato en la historia de la franquicia, sus estadísticas cayeron en 2024. La temporada pasada, registró solo 44 recepciones para 448 yardas y dos touchdowns.

Con Kincaid fuera, los Bills necesitan un ala cerrada veterano David Knox para dar un paso al frente. Knox ingresó a la Semana 10 con 118 yardas totales en recepción y un touchdown en nueve recepciones.

El mariscal de campo de los Bills, Josh Allen, llamó a Dalton Kincaid un ‘semental absoluto’ mientras se estaba ‘mejorando’ la semana pasada

Contra los Chiefs, Kincaid participó en 23 de 66 posibles jugadas ofensivas, registrando seis recepciones para 101 yardas en recepción, la mayor cantidad del juego.

«Es un auténtico semental. Continúa mejorando cada vez más, y siento que cada semana está mejorando», dijo Allen a los periodistas sobre Kincaid después del partido. «Y está cada vez más sano, lo cual es fantástico. De alguna manera te muestra el tipo de jugador que es y que puede ser».

«Él seguirá progresando y, ya sabes, mi relación y mi confianza en él seguirán creciendo».