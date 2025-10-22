Los proyectos de ley reciben buenas noticias sobre el rumoreado objetivo comercial de WR

El billetes de búfalo podrían estar buscando ayuda para su ofensiva en la próxima fecha límite de cambios de la NFL, y el camino hacia un receptor talentoso puede haberse vuelto un poco más fácil.

Los Bills han tenido problemas a la ofensiva en el transcurso de sus últimos dos juegos, derrotas ante los Patriotas de Nueva Inglaterra y Halcones de Atlanta. El mariscal de campo Josh Allen ha enfrentado una presión cada vez mayor mientras sus receptores luchaban por separarse, lo que ha llevado a algunos conocedores a predecir que los Bills agregarán más ayuda en la fecha límite de cambios.

Asaltantes de Las Vegas El receptor Jakobi Meyers ha sido identificado como un objetivo principal, y Meyers dejó en claro esta semana que quiere encontrar un nuevo hogar en la NFL.

Jakobi Meyers repite solicitud comercial Meyers ya había pedido un intercambio a los Raiders, aunque dijo que continuaría haciendo lo mejor que pudiera sin importar lo que decidiera el equipo. El receptor veterano reiteró esta semana que todavía quiere ser canjeado. «Oh, seguro», dijo Meyers, vía Ryan McFadden de ESPNrespondiendo a una pregunta sobre si su solicitud comercial sigue en pie. «Pero al fin y al cabo soy un profesional. Sólo intento jugar un buen fútbol». Se considera que Meyers encaja bien en un equipo de los Bills que ha tenido problemas para obtener producción de sus receptores abiertos. Reportero Nick Brinkerhoff de USA Today notó que Águilas de Filadelfia El receptor AJ Brown podría ser el premio mayor, pero no es probable que se mueva. Eso convierte a Meyers en el mejor jugador que podría ser realista para los Bills, escribió Briknerhoff.