Los proyectos de ley reciben buenas noticias sobre el rumoreado objetivo comercial de WR

El billetes de búfalo podrían estar buscando ayuda para su ofensiva en la próxima fecha límite de cambios de la NFL, y el camino hacia un receptor talentoso puede haberse vuelto un poco más fácil.
Los Bills han tenido problemas a la ofensiva en el transcurso de sus últimos dos juegos, derrotas ante los Patriotas de Nueva Inglaterra y Halcones de Atlanta. El mariscal de campo Josh Allen ha enfrentado una presión cada vez mayor mientras sus receptores luchaban por separarse, lo que ha llevado a algunos conocedores a predecir que los Bills agregarán más ayuda en la fecha límite de cambios.
Asaltantes de Las Vegas El receptor Jakobi Meyers ha sido identificado como un objetivo principal, y Meyers dejó en claro esta semana que quiere encontrar un nuevo hogar en la NFL.
Jakobi Meyers repite solicitud comercial
Meyers ya había pedido un intercambio a los Raiders, aunque dijo que continuaría haciendo lo mejor que pudiera sin importar lo que decidiera el equipo. El receptor veterano reiteró esta semana que todavía quiere ser canjeado.
«Oh, seguro», dijo Meyers, vía Ryan McFadden de ESPNrespondiendo a una pregunta sobre si su solicitud comercial sigue en pie. «Pero al fin y al cabo soy un profesional. Sólo intento jugar un buen fútbol».
Se considera que Meyers encaja bien en un equipo de los Bills que ha tenido problemas para obtener producción de sus receptores abiertos. Reportero Nick Brinkerhoff de USA Today notó que Águilas de Filadelfia El receptor AJ Brown podría ser el premio mayor, pero no es probable que se mueva.
Eso convierte a Meyers en el mejor jugador que podría ser realista para los Bills, escribió Briknerhoff.
«En cuanto a los objetivos más realistas, Meyers encabeza el grupo. El receptor de los Raiders solicitó un canje durante la temporada baja después de que las conversaciones de extensión de contrato no avanzaron y juega para un equipo que parece preparado para perderse los playoffs», escribió Brinkerhoff.
Meyers probablemente sería un alquiler de un año para los Bills, agregó Brinkerhoff.
«Meyers está listo para llegar a la agencia libre, lo que significa que es un puro alquiler desde la perspectiva del mercado comercial», escribió Brinkerhoff. «Se ha convertido en una especie de hombre olvidado después de registrar su primera temporada de recepción de 1,000 yardas en 2024, lo que abre aún más la puerta a un acuerdo. El profesional de séptimo año es un buen candidato para estar en movimiento mientras Las Vegas cambia su enfoque hacia los jóvenes en su sala de receptores».
Los proyectos de ley podrían abordar otras áreas
Es probable que los Bills necesiten ayuda en otras áreas, incluida la secundaria. El equipo se ha visto afectado por una serie de lesiones, incluidos dos esquineros novatos prometedores: Maxwell Hairston y Dorian Strong.
El equipo recibió buenas noticias esta semana cuando abrieron la ventana de práctica de 21 días para que Hairston regresara de la lista de reservas lesionados, pero aún no está claro cuándo podría salir al campo por primera vez desde el campo de entrenamiento.
Los Bills podrían buscar agregar algo de ayuda veterana a su secundaria, apuntando a un jugador como el esquinero Rasul Douglas de la Delfines de Miami. Douglas fue un titular habitual para los Bills la temporada pasada y podría proporcionar cierta profundidad confiable hasta que Hairston esté completamente recuperado y en velocidad.
