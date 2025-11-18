Los proyectos de ley quedaron asombrados por el OT de los Buccaneers, Tristan Wirfs, en la semana 11

En caso de que alguien lo haya olvidado, dentro NFL círculos, Bucaneros de la Bahía de Tampa tackle ofensivo izquierdo Tristán Wirfs Realmente es ese tipo.

Audio de NFL Films del billetes de búfalo La banca durante su victoria por 44-32 sobre los Buccaneers en la Semana 11 lo reveló, con el tackle ofensivo de los Bills Spencer Brown y sus compañeros de equipo asombrados por Wirfs en un touchdown de 43 yardas del corredor de Tampa Bay Sean Tucker en el segundo cuarto.

«Facturas Los jugadores quedaron impresionados por lo bueno Bucs All-Pro LT Tristán Wirfs es en lo que hace”, escribió el experto de la NFL Jordan Schultz en su cuenta oficial X el martes 18 de noviembre, con el Se adjunta vídeo de la banca de los Bills..

En la carrera de touchdown de Tucker, Wirfs estaba al frente, corriendo casi paso a paso con Tucker y derribando a los defensores para despejar un camino hacia la zona de anotación.

«Estaba volando (en la carrera de touchdown)… Wirfs es muy bueno en el fútbol», dijo Brown. «Eso fue bastante repugnante. Ese chico puede volar, puede saltar de piscinas… déjenme aclarar esto: es rico, tiene una cabellera llena y es bueno en el fútbol. Es un comienzo bastante bueno».

Comentarios de Brown sobre Wirfs: No se detectaron mentiras

Wirf es definitivamente rico. De hecho, es el liniero ofensivo más rico en la historia de la NFL con una extensión de contrato por cinco años y $140,6 millones que firmó el 24 de agosto que incluía aproximadamente $88,4 millones en dinero garantizado y un bono por firmar de $25 millones.

En cuanto a saltar de las piscinas, Brown se refería al video previo al draft de 2020 de Wirfs, de 6 pies 5 pulgadas y 325 libras, en 2020, que lo mostraba saltando de una piscina. Los Buccaneers seleccionaron a Wirfs en el puesto 13 general ese año procedente de la Universidad de Iowa.

Brown, de 6 pies 8 pulgadas y 311 libras, es nativo de Iowa como Wirfs. Al igual que Wirfs, se quedó en su estado natal para jugar fútbol americano universitario. Brown protagonizó Northern Iowa y fue seleccionado en la tercera ronda (Nº 93 en general) por los Bills en la Draft 2021 de la NFLfirmando una extensión de contrato por 4 años y 72 millones de dólares en septiembre de 2024.

A lo largo de sus primeras cinco temporadas en la NFL, Wirfs es campeón del Super Bowl, cuatro veces Pro Bowler y tres veces NFL All-Pro. También es el primer jugador en la historia de la NFL en ser nombrado All-Pro tanto como tackle ofensivo derecho como tackle ofensivo izquierdo.

Los compañeros jugadores tienen a Wirfs en la más alta consideración

Wirfs ocupa actualmente el sexto lugar entre 76 tackles ofensivos izquierdos elegibles con un Calificación general de 83,5 de Pro Football Focus a pesar de perderse los primeros 3 juegos de la temporada luego de una cirugía de rodilla fuera de temporada.

Hay pocos jugadores de la NFL que sus compañeros tengan en mayor consideración que Wirfs.

En Ranking anual de las 10 mejores posiciones de ESPNEntrenadores, cazatalentos y ejecutivos anónimos de la NFL clasificaron a Wirfs como el El tackle ofensivo número uno de la NFL antes de la temporada.

“Wirfs gana el primer equipo Honores All-Pro a la izquierda y tackle derecho Es una hazaña increíble”, escribió Jeremy Fowler de ESPN el 13 de julio. “Ningún otro jugador en la historia de la NFL ha hecho eso. Quizás aún más impresionante: Wirfs lo hizo en su segunda temporada en la NFL jugando en cada posición (2021, 2024), mostrando un nivel de aprendizaje rápido de Doogie Howser. ESPN Research atribuyó dos capturas a Wirfs, una cifra impresionante para un tackle izquierdo. Su tasa de éxito en bloqueos de pases de 95,9 lideró todas las tacleadas”.