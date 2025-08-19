Los proyectos de ley predichas para lograr ‘A Little Magic’ al intercambiar $ 24 millones WR







El Bills de búfalo Firmó al veterano receptor abierto Curtis Samuel el año pasado con la esperanza de agregar algo de velocidad y versatilidad a la ofensiva, pero ha tenido problemas con las lesiones y solo ha tenido un impacto limitado en el campo.

Samuel ahora podría enfrentar un crujido de la lista, con una fuente que sugiere que podría convertirse en cebo comercial antes del final del verano. Reportero Jay Skurski de Buffalo News sugirió que los Bills enviarán a Samuel a un nuevo hogar en lugar de cortarlo, allanando el camino para un receptor de escuadrón de práctica desde hace mucho tiempo para ganar un lugar en la lista de 53 hombres.

Skurski sugirió que los Bills podrían quedarse con Khalil Shakir y Keon Coleman en la parte superior de la tabla de profundidad, agregando a los receptores veteranos Elijah Moore y Joshua Palmer debajo de ellos en la tabla de profundidad. Los lugares finales en la lista van al veterano Lavishka Shenault y al destacado de pretemporada Tyrell Shavers.

Skurski predijo que los proyectos de ley reducirían a Samuel, aunque pueden necesitar ayuda para terminar el acuerdo.

«Contamos con el gerente general Brandon Beane para trabajar un poco de magia aquí intercambiando a Samuel», escribió Skurski. «No se dice que sea un mercado robusto para un receptor abierto que sale de una temporada baja que no ha podido practicar mucho este verano, por lo que tal vez Beane tendrá que adjuntar un edulcorante de selección de draft; piense en algo como Samuel y una selección de quinta ronda a cambio de una selección de sexta ronda, pero liberar $ 7.34 millones contra el límite valdría la pena». Skurski señaló que Samuel ha estado lidiando con lesiones a través del campamento de entrenamiento y los primeros dos juegos de pretemporada y ha sido superado en la tabla de profundidad. «El equipo debería hacer cualquier cosa que pueda para moverlo», escribió Skurski. «Shavers y Shenault hacen la lista por ahora en función de su capacidad para jugar equipos especiales, lo cual es un factor para cualquier receptor cerca de la parte inferior de la tabla de profundidad. Shenault es el principal regresador en esta proyección». Samuel tuvo un impacto limitado la temporada pasada, haciendo solo 31 recepciones para 253 yardas y un touchdown. Tyrell Shavers continúa brillando Los Bills podrían sentirse más cómodos al mover a Samuel gracias al rápido aumento de Shavers, quien pasó la mayor parte de la última temporada en el equipo de práctica. Él brilló en una acción limitada, atrapando su único objetivo de la temporada y corriendo 69 yardas para un touchdown en una victoria de la semana 17 sobre los Jets de Nueva York. Shavers fue uno de los pocos puntos brillantes en la derrota de pretemporada 38-0 del equipo ante los Chicago Bears el domingo, con Joe Buscaglia del atletismo Escribiendo que tuvo la mejor noche de cualquiera en el equipo. «Esta vez el año pasado, en el segundo juego de pretemporada, Shavers pasó de tener un campamento fuerte y presionando para hacer la lista a tener una actuación decepcionante en el concurso para perder terreno en la carrera de la lista», escribió Buscaglia. «Este año, lo contrario es cierto, ya que Shavers ha reunido su mejor caso para hacer el equipo desde que se unió a los Bills como un novato no reclutado en 2023». Shavers también hizo algunas jugadas fuertes en equipos especiales, lo que podría aumentar su valor a la lista final.





