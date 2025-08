Los proyectos de ley podrían separarse de James Cook en una nueva propuesta comercial

Con menos de cinco semanas hasta la temporada regular, el Bills de búfalo tener un problema en sus manos. El corredor James Cook está entrando en el último año de su contrato y quiere una extensión a largo plazo.

James Cook de Bills en busca de New Deal

Cook ha sido bueno al no causar demasiado drama con su deseo de un nuevo acuerdo. El corredor de 25 años llegó al campamento de entrenamiento a tiempo y participó. Sin embargo, las cosas cambiaron el domingo. Cook ha decidido dejar de practicar los domingos, lunes y miércoles. Si este Holdout continúa, podría obligar a los Bills a darle un nuevo acuerdo o cambiarlo.

La semana pasada, otro gran jugador que busca un contrato solicitado para ser cambiado. Dallas Cowboys El corredor de pases Micah Parsons ha estado buscando un nuevo acuerdo durante casi dos años. Los Cowboys no han cedido a las demandas de Parsons, por lo que quiere salir.

Va a ser una posibilidad remota para que Parsons se intercambie, ya que las superestrellas como él a menudo se intercambian. Dallas es bueno para dejar que sus jugadores se sientan frustrados por las conversaciones por contrato. El año pasado, Dallas no extendió el receptor Ceedee Lamb hasta agosto. Tampoco dieron un nuevo contrato al mariscal de campo Dak Prescott hasta la primera semana de la temporada regular.

Existe una excelente posibilidad de que Parsons haga su trato pronto, pero Cook probablemente no lo hará. Cook tiene una mejor oportunidad de ser tratado en la semana 1.

Cook podría ser cambiado a Dallas

John Buhler de Fansided Cree que los Bills podrían intercambiar a los Cowboys por una selección de segunda ronda de 2026 y una selección de tercera ronda de 2027.

«Se rumorea que Cook quiere el dinero de Jonathan Taylor. El corredor de la estrella de los Indianapolis Colts tiene un límite de más de $ 15 millones. Cook es un golpe de capitalización de $ 5.7 millones para la temporada 2025 de la NFL. Dado que está en el último año de su contrato de Novato de Georgia, una extensión inmediata será necesario para que un acuerdo se realice. Aquí ”, escribió Buhler. «Cabe señalar que Dianna Russini de The Athletic no cree que los Bills y Cook estén tan lejos. No espero que se manifieste un trato, pero solo muestra cuán fácilmente se puede mover una estrella como Cook».

«Si los Cowboys van a hacer mucho de algo esta temporada, comienza y termina con su ofensiva equilibrada y todo el equipo jugando fútbol complementario. Argumentaría que la mayor fortaleza del equipo es su juego aéreo. Dak Prescott y Ceedee Lamb son productos conocidos. Agregando un George Pickens motivado en la ecuación ciertamente me intrigan», agregó Buhler.

La ofensiva de los Cowboys sería impresionante con Cook en ella. Dallas necesita agregar una estrella de regreso a la lista, y Cook resolvería muchos de sus problemas.

No parece que Cook sea cambiado a los Cowboys a menos que Parsons regrese al trato. Los Bills todavía tienen tiempo para llegar a un acuerdo antes de la temporada. Ahora es que ambas partes lleguen a algún acuerdo.