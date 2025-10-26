Los proyectos de ley obtienen una respuesta definitiva sobre el objetivo comercial WR de 7,400 yardas

El billetes de búfalo Se espera que busquen ayuda en su amplio cuerpo de receptores antes de la próxima fecha límite de cambios de la NFL, pero un objetivo de jonrón ahora puede estar fuera de discusión.

Los Bills han estado conectados con todos los mejores receptores del mercado, y ninguno ha sido más grande que la estrella de los Philadelphia Eagles. A.J.Brown. El veterano receptor ha insinuado descontento con el equipo y cómo está siendo utilizado, lo que ha llevado a especulaciones sobre cambios, pero un nuevo informe está poniendo fin a los rumores.

Los Eagles planean retener a AJ Brown

Adam Schefter de ESPN informó el sábado que los Eagles están dispuestos a considerar ofertas por Brown, pero solo se desprenderían de él si fuera un «éxito de taquilla». Como señaló Schefter, ese nivel de oferta «no se espera que llegue».

«No se espera que los Philadelphia Eagles intercambien al receptor estrella AJ Brown antes de la fecha límite de la NFL del 4 de noviembre, dijeron fuentes a ESPN», escribió Schefter. «Los equipos todavía están mirando a Brown a medida que se acerca la fecha límite, según las fuentes, pero los Eagles, campeones defensores del Super Bowl, no buscan mover al tres veces Pro Bowler».

Brown sería uno de los receptores más exitosos del mercado, con 475 recepciones en su carrera para 7,421 yardas y 52 touchdowns. Varios analistas predijeron que encajaría bien con los Bills, dándole al mariscal de campo jose alen el verdadero receptor número uno que le ha faltado al equipo desde el intercambio Stefon Diggs antes de la temporada 2024.

Alex Kay, de Bleacher Report, sugirió que los Bills podrían contratar a Brown para una selección de segunda ronda del draft de 2026 y una selección condicional de tercera ronda del draft de 2027, muy por debajo del éxito de taquilla que Schefter informó que los Eagles estaban buscando.

«El billetes de búfalo son un lugar de aterrizaje intrigante», escribió Kay. «Cuentan con el mismo récord de 4-1 que Filadelfia y tienen un mariscal de campo MVP en jose alen liderando su ofensiva, pero el equipo todavía carece de un verdadero receptor número uno que pueda llevar el juego aéreo a otro nivel.

“Si el Facturas están dispuestos a dejar atrás una selección temprana del Día 2 y una selección condicional de 2027 para endulzar el bote, puede que sea suficiente para conseguir el Águilas considerar pasar del receptor de pases”.

Los proyectos de ley pueden haber perdido otro objetivo

Los Bills podrían tener otro objetivo comercial fuera de la mesa además de Brown. Dianna Russini del Athletic informó que el Santos de Nueva Orleans están planeando aferrarse al receptor Chris Olavecon planes de encerrarlo a largo plazo.

«Salvo un cambio imprevisto, no se espera que los Saints trasladen al WR Chris Olave a pesar de los pretendientes interesados. La semana pasada informé que las dos partes están discutiendo una extensión», informó Russini el sábado.

Se consideró que los Bills encajaban bien con Olave, pero también podrían buscar otro receptor de los Saints. Rashid Shahid. También ha sido visto como un potencial cebo comercial y podría ofrecer ayuda tanto en los juegos de recepción como de devolución para los Bills. Buffalo ha tenido problemas para aterrizar en un regresador de patadas, pasando por varias opciones después de ser enviado a la banca. Brandon Codrington.

Los Bills también podrían recurrir a otras posiciones, y Russini informó que también están buscando ayuda como profundo después de perder a Taylor Rapp y Damar Hamlin a las lesiones.