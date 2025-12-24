Los proyectos de ley hacen el anuncio de Josh Allen en medio del susto de salud

jose alen y el billetes de búfalo Tuvo un susto de lesión el domingo 21 de diciembre, cuando el equipo perdió a Allen por una lesión al final del juego. primera mitad de su juego contra el marrones de cleveland. Durante una jugada rumbo al entretiempo, Allen resultó herido alrededor de su tobillo derecho y se vio obligado a abandonar el juego.

Afortunadamente, eso no duró mucho y Allen pudo regresar a la segunda mitad del juego y ayudar al Los Bills logran su victoria 23-20. En cuanto a la lesión, Allen estaba en el backfield de Buffalo y casi toma un safety. El cazamariscales de los Browns, Myles Garrett estaba sobre elentonces Allen cayó cerca de la línea de gol y movió su tobillo como si estuviera lesionado. Allen cojeó hasta un lado del campo y se reunió con los entrenadores en el área de la banca de los Buffalo Bills. Entró al vestuario pero, afortunadamente, salió.

No mucho después de la lesión, los Bills anunciaron que Allen tenía autorización para regresar al juego. «El mariscal de campo Josh Allen tuvo radiografías en su pie y recibió autorización para regresar». dijeron en Xpara alivio de los espectadores de los Bills en todas partes.

El mariscal de campo de los Buffalo Bills, Josh Allen, recibe un gran honor

Afortunadamente, Allen está bien y, además, los Bills hicieron un gran anuncio sobre el mariscal de campo el martes 23 de diciembre. Allen ha sido seleccionado para el Pro Bowl de 2026.

La plantilla del Pro Bowl de 2026 incluye a Allen, el corredor James Cook III y el tackle izquierdo Dion Dawkins. Esta es la cuarta nominación al Pro Bowl de Allen, la tercera de Cook y la quinta de Dawkins.

Los números de Allen lo dicen todo. Según el sitio web oficial de los Bills«En lo que va de 2025, Allen lanzó para 3,406 yardas y 25 touchdowns en 296 pases completos. Tiene un porcentaje de pases completos de 69.6. En el terreno, corrió para 552 yardas y 12 anotaciones en 105 acarreos durante los primeros 15 juegos de la temporada».

«Allen está a un touchdown de convertirse en el jugador más rápido y más joven en alcanzar 300 touchdowns en la temporada regular de todos los tiempos de su carrera», afirmó el martes Sydney Ciano, del sitio de los Bills. “También en septiembre se convirtió en el jugador más rápido en alcanzar 300 touchdowns en su carrera en la temporada regular y la postemporada combinadas”.

El Pro Bowl 2026 está programado para el martes 3 de febrero y el juego se transmitirá por ESPN, Disney XD y ESPN Deportes a partir de las 6:30 pm ET y el juego de bandera a las 8 pm ET.

Josh Allen se prepara para el próximo juego de los Buffalo Bills

Después de la victoria, Allen habló con los medios sobre el susto de la lesión y les aseguró que se encuentra bien. Cuando Evan Washburn le preguntó en la banca si se sentía bien el pie, dijo: «Estamos bien, cariño».

En la rueda de prensa posterior al partidoTambién se le preguntó a Allen si la lesión lo afectó en la segunda mitad del juego. “No, no lo creo”, comentó. Incluso dijo: “Me pellizqué un poco el pie”.

Por lo tanto, debería estar bien para el resto de la temporada y la postemporada del equipo, a pesar de que se saltó la práctica del martes.

La victoria de los Bills los movió a un récord de 11-4 para la temporada. Pueden asegurarse un lugar en los playoffs el domingo 21 de diciembre o el lunes 22 de diciembre, si el Tejanos de Houston o Potros de Indianápolis perder en sus respectivos juegos, según una investigación de la NFL.