Los proyectos de ley enfrentan una decisión inminente en el esquinero de primera ronda

El Bills de búfalo He estado esperando cerca de dos meses para ver al esquinero de primera ronda Maxwell Hairston volver al campo, y el equipo ahora enfrenta una decisión inminente a su regreso.

Hairston cayó durante el campamento de entrenamiento con lo que parecía ser una lesión grave en la pierna, aunque el equipo luego reveló que no sería una dolencia que termina la temporada. Hairston se colocó en la reserva lesionada al comienzo de la temporada y ahora es elegible para regresar en cualquier momento, aunque el equipo aún no ha dado una fuerte indicación de cuándo podría suceder.

Maxwell Hairston aumentando su carga de trabajo en el campo

El período de reserva lesionado de cuatro semanas de Hairston terminó después de la victoria del equipo sobre el Santos de Nueva Orleans el domingo. El Facturas Puede elegir mantenerlo en la reserva lesionada por más tiempo o abrir su ventana de práctica de tres semanas, aunque aún no han dicho lo que planean hacer.

Hay señales de que Hairston podría estar cada vez más cerca de un regreso. Un video publicado la semana pasada por Lo mostró trabajando con entrenadores deportivos, retroceder y cambiar de dirección mientras usaba un aparato ortopédico.

Facturas El entrenador en jefe Sean McDermott dijo que no estaba seguro de si Hairston o los otros jugadores colocaron una reserva lesionada para comenzar la temporada estaría listo para volver esta semana o más tarde.

McDermott agregó que el equipo tendría discusiones sobre cuándo Hairston y los demás están listos para regresar, y cómo pueden despejar un lugar en la lista para dejar espacio para ellos.

Incluso cuando Hairston es lo suficientemente saludable como para regresar, puede necesitar más tiempo en la práctica para compensar el tiempo crítico que perdió en el campamento de entrenamiento y la pretemporada.

Facturas que ya están haciendo cambios en la posición

El Facturas Golpeó el veterano Tre’Davious White para comenzar en el esquinero junto a Christian Benford, pero he estado trabajando para obtener otro novato en el tiempo de juego. McDermott envió a White al banco durante algunos períodos de victoria del domingo sobre el Santos de Nueva OrleansObtener tiempo de juego para la selección de sexta ronda Dorian Strong.

Strong ya tiene un comienzo en su haber, comenzando en lugar de White para la victoria de la Semana 1 del equipo sobre la Ravens de Baltimore. Justin Melo de USA Today’s Bills Wire predijo que el equipo continuaría encontrando formas para que Strong tenga tiempo de juego.

«El veterano esquinero Tre’Davious White jugó el 100% de las instantáneas defensivas en la Semana 3. Ese no fue el caso contra el Santos«, Señaló Melo.» El esquinero novato Dorian Strong ganó 15 instantáneas, comiendo la carga de trabajo de White. Strong podría seguir ganando el tiempo de juego hasta que el esquinero de primera ronda Maxwell Hairston esté listo «.