Los proyectos de ley anuncian la decisión de poner fin a la temporada para el veterano WR

El billetes de búfalo están listos para comenzar su carrera en los playoffs el domingo contra los Jacksonville Jaguars, pero tendrán que hacerlo sin un receptor abierto veterano que había sido una de las mayores incorporaciones de la temporada baja.

El equipo anunció el sábado que el receptor Joshua Palmer iba a la reserva de lesionados, poniendo fin a lo que había sido una temporada decepcionante. Palmer luchó contra lesiones y un juego inconsistente durante toda la temporada y ahora tendrá que observar desde la barrera mientras el equipo intenta nuevamente llegar al Super Bowl.

Joshua Palmer había sido descartado

Los Bills ya habían anunciado que Palmer se perdería el juego de comodines del domingo contra los Jaguars, agotando el cuerpo de receptores abiertos.

Palmer fue una de las mayores incorporaciones del equipo a la ofensiva durante la temporada baja, y los Bills esperaban que pudiera replicar el papel constante que desempeñó con los Cargadores de Los Ángeles. Pero Palmer luchó por encontrar un lugar en la ofensiva, realizando 22 recepciones para 303 yardas y ningún touchdown.

Como Alaina Getzenberg de ESPN Como se señaló, había cierta esperanza de que Palmer pudiera estar en el camino correcto después de desempeñar un papel importante en el final de temporada.

“Las lesiones de rodilla y tobillo hicieron que Palmer se perdiera cinco partidos durante la temporada regular, aunque jugó en la Semana 18 contra los Jets de Nueva York (84% de las instantáneas)”, escribió Getzenberg.

Proyectos de ley que regresan a la controvertida WR

Con Palmer ahora fuera por el resto de la postemporada, se espera que los Bills recurran al receptor abierto de segundo año Keon Coleman para desempeñar un papel en la ofensiva. Coleman había sido enviado a la banca durante la temporada después de perderse una práctica del equipo y estuvo inactivo durante cuatro juegos esta temporada.

Ralph Ventre de SI.com Señaló que esto representa una gran oportunidad para que Coleman cambie las cosas.

«Podría ser una de las últimas oportunidades para que Coleman recupere la confianza que presumiblemente perdió tanto dentro como fuera del campo esta temporada», escribió Ventre. «Ha sido un cero saludable en cuatro ocasiones y la decisión de dejarlo inactivo varía desde disciplinaria hasta un plan de juego específico».