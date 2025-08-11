Los provocadores de Madura United vs Persis Solo los disturbios fueron arrestados por la policía

Pamekasan, Viva – La estación de policía de Pamekasan, Java Oriental, arrestó a un partidario que era sospechoso de ser provocador El caos en el partido de la Super League entre Madura United FC contra Persis Solo en el estadio Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan.

«Los perpetradores que capturamos tuvieron los residentes iniciales de EYP (20) de la aldea de Ngabean, el distrito de Jaten, la regencia de Karanganyar», dijo la noche del jefe de relaciones públicas de la policía de Pamekasan en Pamekasan, domingo (10/8/2025).

Según Juvpriadi, la persona era un partidario de Persis Solo que vino al estadio en una condición borracha de CIU. «Como resultado de las acciones de estos seguidores, los disturbios ocurrieron durante el partido entre Madura United FC y Persis Solo», dijo.

Duel Madura United vs Persis Solo Foto : Instagram @Maduraunited.fc

El caos comenzó cuando Persis Solo estaba por delante de 0-2 sobre Madura United. Desde los puestos de los visitantes, hubo un grito provocativo que desencadenó la reacción de los partidarios de los anfitriones en las gradas al lado. «Afortunadamente, los oficiales se movieron rápidamente para aliviar la situación», dijo Juvpriadi.

Tras este incidente, la policía regional de Pamekasan instó a todas las partes a abstenerse. Jupriadi afirmó que la policía investigará a fondo el caso porque ha interrumpido las relaciones amistosas entre los partidarios de los clubes de fútbol de fútbol.

También recordó que la regencia de Pamekasan defiende los valores religiosos y culturales, de modo que se espera que las personas se mantengan alejadas del licor para mantener el orden social y la armonía.

En el partido de la Super League 2025/2026 que tuvo lugar el sábado (9/8) por la noche, Persis Solo salió como el ganador con un puntaje final de 1-2. (ENTRE)