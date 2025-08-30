Los propietarios de automóviles mayores deben saber que el óxido puede superarse de esta manera

Yakarta, Viva – El óxido en el cuerpo del automóvil a menudo se marea al propietario del vehículo. Para aquellos que tienen autos viejos, este problema puede incluso ser un dilema. Desea mantenerse con condiciones originales, pero si se deja el óxido sin control puede dañar la estructura y hacer un cuerpo frágil.

La corrosión que parece poco a poco puede ser grave. Además de perturbar la apariencia, el óxido también puede reducir el valor de venta de los vehículos. Por lo tanto, el cuidado exterior del automóvil es tan importante como el cuidado del motor o el interior.

Bueno, la buena noticia, hay nuevas tecnologías para superar este problema. Pt Bina Adidaya a través de la línea de negocios Penta Prima Paintbaru solo presenta un producto llamado RustStop. Este producto se exhibió en «Hangkrok Let» con la comunidad automotriz.

En la manifestación, Ruststop inmediatamente mostró su habilidad. Este líquido puede cambiar el color del óxido marrón antiguo en negro azabache en solo segundos. Como resultado, la superficie del cuerpo del automóvil se puede recubrir directamente con epoxi primario sin tener que ser excesivamente erosionada. Esta tecnología se considera muy apropiada para los amantes de los automóviles clásicos que desean mantener la autenticidad del cuerpo.

«Además de introducir productos superiores, también queremos escuchar los aportes del taller, las tiendas y las comunidades automotrices. Por lo tanto, las innovaciones que llevamos son realmente según sea necesario», explicó el director de Penta Prima Paint, Agus Santosa en un comunicado recibido por Viva Automotive.

Además de Ruststop, Penta Prima también presenta la actualización de productos de aerosol con un nuevo empaque que es más grande, 400 ml. El objetivo es ser más eficiente cuando se usa. También hay Degrexa, un líquido de limpieza especial para eliminar el aceite, la grasa o la suciedad antes de que el automóvil sea repintado.

Bueno, si desea que un automóvil permanezca duradero y sin óxido, hay algunos trucos simples que se pueden probar. Primero, el lavado de autos diligente, especialmente después de la lluvia, porque el agua de lluvia puede provocar óxido.

En segundo lugar, limpie rutinariamente el pozo, los guardabarros y entre las puertas que a menudo son nidos de óxido. En tercer lugar, use el líquido de conversión de óxido para que la corrosión no empeore. Y finalmente, asegúrese de que la superficie esté libre de aceite antes de volver a pintar.

Al final, mantener un cuerpo de automóvil desde el óxido requiere una combinación de mantenimiento de rutina y el uso del producto correcto. Con simples pasos, los vehículos aún pueden verse excelentes a pesar de que ya no son jóvenes.