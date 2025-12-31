Los programas prioritarios de Prabowo no se ven afectados por la gestión de desastres, esta es la razón

Jacarta – Gobierno asegurar que el manejo desastre La naturaleza y el proceso de rehabilitación en una serie de áreas no obstaculizarán la implementación de los programas prioritarios del Presidente. Prabowo Subianto en 2026.

Así lo transmitió el Jefe del Estado Mayor Presidencial (KSP), Muhammad Qodari, después de celebrar una reunión con el presidente Prabowo Subianto en el Complejo del Palacio Presidencial, el martes.



El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, en la ceremonia de entrega del dinero procedente de la recaudación de multas administrativas forestales por valor de 6,6 billones de IDR por parte del grupo de trabajo del PKH en la Fiscalía General Foto : Ruso – Oficina de Prensa de la Secretaría Presidencial

«Si Dios quiere, no, porque el Presidente ha ahorrado mucho desde el frente. Hay eficiencia», dijo Qodari citado por EntreMiércoles 31 de diciembre de 2025.

Explicó que el gobierno también cuenta con otras fuentes de financiamiento obtenidas a través de la aplicación de la ley. ley.

Estas fuentes provienen de la gestión de las plantaciones de palma aceitera, evitando el contrabando, al sector minero.

Según Qodari, estos pasos son parte de la estrategia del gobierno para mantener la continuidad del financiamiento de programas prioritarios, de modo que la agenda de desarrollo continúe incluso cuando se enfrente a la necesidad de manejar desastres.

«Existen fuentes de financiación obtenidas a través de actividades policiales que todos conocemos, tanto para estructurar las plantaciones de palma aceitera y prevenir el contrabando como para la posterior minería», afirmó Qodari.

También reveló que el Presidente Prabowo Subianto tenía previsto celebrar la víspera de Año Nuevo en las zonas afectadas por el desastre en Aceh. Prabowo pasará la Nochevieja de 2026 con las comunidades afectadas por el desastre.



Presidente Prabowo Subianto Foto : Oficina de Prensa de la Secretaría Presidencial

El presidente Prabowo, dijo Qodari, visitará Bener Meriah Regency, Aceh, que es una de las zonas más afectadas por inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.

«No hablamos específicamente sobre actividades en Aceh. Pero escuchamos que planea ir a Aceh», añadió.