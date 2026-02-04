Los programas de fidelización aprovechan experiencias exclusivas: desde Sundance hasta los Grammy

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliado.

El mes pasado en Sundance, Titulares de tarjetas Chase Sapphire se codeó con estrellas como Alexander Skarsgård y Jenna Ortega; compró entradas de acceso anticipado para estrenos codiciados como “The Moment”; y se sentó en primera fila para asistir a paneles íntimos de la industria.

Mientras tanto, el fin de semana pasado, los miembros de Hilton Honors asistieron a los Premios Grammy 2026, donde vieron actuaciones de Justin Bieber, KATSEYE, Lola Young, Alex Warren y más en vivo desde Crypto Arena. Pero los miembros no solo asistieron a la entrega de premios, sino que también disfrutaron de una estadía de tres noches en The Waldorf Astoria Beverly Hills (una propiedad de Hilton) y una cita glamorosa en la habitación: el tratamiento VIP completo.

Estos son sólo dos ejemplos recientes de cómo los programas de fidelización (que abarcan desde tarjetas de crédito hasta hoteles) se están centrando menos en los puntos únicamente, sino en el acceso a eventos exclusivos que impulsan la cultura. El momento no es casualidad. Según el Informe de Tendencias 2026 de Hilton, uno de cada cinco viajeros globales cita el entretenimiento y los eventos deportivos como la razón principal detrás de sus planes de viaje, mientras que el 86% dice que valora las experiencias más que los regalos materiales. Las marcas están respondiendo en consecuencia, replanteando la lealtad no como un mecanismo de descuento, sino como una forma de anclar los viajes en momentos que se sienten culturalmente trascendentales.

Nicholas Braun y Dave Franco en la fiesta del elenco de The Shitheads Joshua Lawton para la persecución

Taika Waititi y Alexander Skarsgard en la fiesta del elenco de The Gallerist Joshua Lawton para la persecución

Jenna Ortega, la directora Cathy Yan y Natalie Portman en la fiesta del elenco de The Gallerist Joshua Lawton para la persecución

En Sundance, Chase Sapphire Reserve sirvió como base para los titulares de tarjetas, donde pudieron ingresar para recibir alimentos y bebidas de cortesía, asientos prioritarios para los paneles diarios y un cálido refugio entre estrenos, todo sin la necesidad de credenciales adicionales más allá de su tarjeta Reserve.

Quizás la mejor ventaja fue la posibilidad de saltarse las largas colas y las listas de espera para eventos animados, nada menos que en la gélida temperatura de Park City. Durante todo el fin de semana, Channing Tatum y Gemma Chan (“Josephine”); Kiernan Shipka, Dave Franco y Nicholas Braun (“The Shitheads”) y Natalie Portman y Jenna Ortega (“The Gallerist”) fueron solo algunos de los nombres audaces que pasearon por el centro de Chase’s Reserve para celebrar sus películas. La comida también jugó un papel en la estrategia. Chase contrató a Frasca Food and Wine para una residencia temporal en Park City, y las reservas se agotaron rápidamente a través de OpenTable.

Estos beneficios se extienden más allá de la temporada de premios. Hilton ha estado ampliando un modelo de acceso a deportes, bienestar y viajes culinarios a través de su Experiencias Hilton Honors plataforma, que permite a los miembros canjear puntos por momentos altamente seleccionados e impulsados ​​por la pasión en todo el mundo. Las ofertas disponibles van desde una experiencia VIP del equipo McLaren Mastercard F1 en Shanghai y un paquete VIP para la final de la Copa Carabao 2026 en Londres, hasta una inmersión culinaria de Seychelles, un tratamiento exclusivo de 110 minutos en el Waldorf Astoria Spa Los Cabos Pedregal e incluso un masaje con tecnología de inteligencia artificial Aescape en Salt Lake City.

Ya sea Sundance, el premios Grammy o una carrera de F1, estas empresas están reposicionando sus programas de recompensas como una puerta de entrada a momentos cultural y experiencialmente significativos.