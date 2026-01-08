Los profesores también podrán obtener MBG a partir de 2026

Jacarta – Comidas nutritivas gratis (MBG) que se revertirá por primera vez hoy en las escuelas en 2026, y la Agencia Nacional de Nutrición (BGN) recordar gurú Debemos conseguir estos alimentos teniendo en cuenta que algunas escuelas todavía no los proporcionan.

Lea también: Palacio acoge propuestas para que personas con discapacidad y niños de la calle reciban MBG



El subdirector de BGN, Nanik Sudaryati Deyang, cuando visitó MBG el primer día de 2026 en SMK Negeri 1 Yakarta el jueves, dijo que la provisión de MBG para maestros se establece en el Reglamento Presidencial (Perpres) Número 115 de 2025 sobre la Ampliación de los Destinatarios de MBG.

«Todos los docentes tienen que recibirlo, está establecido en el Decreto Presidencial, ¿cómo es que no lo tenemos en esta escuela? Tiene que implementarse, sí, todo el personal docente, incluido el personal de limpieza, los que barren, el personal de administración (TU) también tiene que recibirlo», dijo, reprendiendo al Jefe de la Unidad de Servicio de Cumplimiento de Nutrición (SPPG) que también estaba presente en el lugar.

Lea también: Tras destacar 15 incidentes, Prabowo pide que se aumente la disciplina en los procedimientos de MBG



Aparte de eso, Nanik también sugirió que cada SPPG sea más creativo al proporcionar menús de alimentos, especialmente pescado cuya proteína es realmente necesaria para los estudiantes.

«Tal vez quieran bagre, no huevos, porque si hay mucha demanda el precio podría subir, asegúrese de que no suba y luego cambie a pescado», dijo.

Lea también: Emocionante cocina MBG en Sragen, junto a la pocilga, a la que se le pide cerrar



Nanik afirmó que regresará a SMKN 1 Yakarta la próxima semana para comprobar si los profesores han recibido MBG o no, considerando que es orden del presidente Prabowo Subianto.

«La semana que viene volveré aquí, por favor, dáselo a los profesores», dijo.

Al interactuar con alguien de la clase

«Está bien, es por eso que después de recibir este MBG tienes que estar aún más entusiasmado con la escuela, ¿de acuerdo?» dijo Nanik mientras frotaba el hombro del estudiante.

Mientras tanto, el jefe del SPPG Kemayoran II en el centro de Yakarta, Adiwiyata Bima Saraswata, responsable de la distribución de MBG en SMK Negeri 1 Yakarta, afirmó que su partido aumentará inmediatamente la cobertura de MBG para destinatarios distintos de los estudiantes, incluidos profesores, personal administrativo y personal de limpieza.

A lo largo de 2025, BGN señaló que ha construido 19.188 SPPG repartidos por toda Indonesia con beneficiarios que llegan a 55,1 millones de personas, incluidos estudiantes escolares, mujeres embarazadas, madres lactantes y niños pequeños. El director de BGN Dadan Hindayana apunta a 82,9 millones de beneficiarios para febrero de 2026. (Ant)