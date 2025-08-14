Los profesores de UGM son arrestados por casos de corrupción de compras ficticias de cacao de RP. 7 mil millones

Semarang, Viva – Fiscalía Java Central High (Kejati) se detiene profesor Universidad Gajah Mada (UGM) YOGYAKARTA Inicials Hu, presunto sospechoso de casos corrupción La compra de granos de cacao ficticio por PT Pagilan, por valor de Rp 7 mil millones en 2019.

El asistente criminal especial del fiscal de Java Central Java, Lukas Alexander Sinuraya, en Semarang, dijo el miércoles que el sospechoso fue el director de desarrollo comercial e incubación de UGM Yogyakarta, quien aprobó el presunto pago ficticio de compra de cacao.

«Pt Pagilan presentó un desembolso de la adquisición de cacao, mientras que el sospechoso sin verificar ha acordado y procesado el pago», dijo.



Ilustración de un caso criminal del crimen Foto : Entre fotos/Rivan Lingga temprano

Explicó que la supuesta corrupción de la compra ficticia de granos de cacao comenzó con el desarrollo del negocio y la incubación de UGM Yogyakarta con PT Pagilan para la industria de enseñanza y aprendizaje de cacao (CTLI).

PT Pagilan es una compañía propiedad de UGM como gerente de una plantación de fábrica y té ubicada en Batang Regency.

PT PAGILAN posteriormente presentó un desembolso del contrato de adquisición de frijoles de cacao a UGM utilizando documentos incorrectos.

«Los frijoles de cacao comprados nunca han sido enviados a CTLI UGM», agregó.

El sospechoso de HU fue detenido durante los siguientes 20 días en el Centro de Detención Semarang.

En el caso, la oficina del fiscal también había nombrado al ex director presidente de PT Pagilan, RG, como sospechoso en el caso.

Por sus acciones, los sospechosos fueron acusados de la ley número 31 de 1999 enmendada y junto con la ley número 20 de 2001 sobre la erradicación de la corrupción. (Hormiga)