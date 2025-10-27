Los profesores de PAUD reciben formación en codificación e inteligencia artificial, aquí está la explicación del Ministerio de Educación y Cultura

Kudus, VIVA – Decenas de futuros formadores de educación infantil (PAUD) de 15 provincias de Indonesia se reunieron en Kudus, Java Central, para participar en la ‘Capacitación de futuros formadores en la implementación del pensamiento computacional en PAUD’ del lunes 27 al viernes 31 de octubre de 2025.

Director profesora PAUD y Educación No Formal (PNF), dijo Suparto, esta actividad fue parte de las gestiones realizadas por el Ministerio de Educación Primaria y Secundaria (Ministerio de Educación Básica) para fomentar el aprendizaje Codificación e Inteligencia Artificial (KKA) en el nivel básico.

“Aprender codificación y AI no es sólo una tendencia, sino una necesidad básica para preparar a la generación más joven para afrontar los desafíos futuros. “El papel de los docentes de la PAUD es muy estratégico para inculcar las bases del pensamiento computacional desde edades tempranas”, afirmó Suparto en su comunicado oficial.

En esta capacitación participaron ocho profesores de PAUD de Kudus y West Sumbawa Regencies, dos regiones que anteriormente han aplicado conceptos de pensamiento computacional en el aprendizaje de la primera infancia.

Suparto dijo que la preparación de directrices y materiales de capacitación fue acompañada por la Agencia Nacional de Acreditación de Educación Infantil, Primaria y Secundaria (BAN PDM) y el Equipo de Bebras Indonesia.

Desde 2023, dijo, más de 700 profesores y directores de 211 unidades PAUD en Kudus y 135 profesores de 29 unidades PAUD en West Sumbawa han integrado este método en el aprendizaje diario, gracias al apoyo de la Fundación Djarum y PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN).

El regente de Kudus, Sam’ani Intakoris, valoró esta iniciativa como una importante colaboración entre el gobierno y el sector privado.

«Esta colaboración es muy buena entre el Ministerio de Educación Básica, el Centro de Aprendizaje de Profesores Kudus, la Fundación Djarum, Amman Mineral y la Fundación Inspirasi. Esperemos que sea un programa sostenible», dijo Sam’ani.

Felicia Hanitio, directora adjunta de programas de la Fundación Bakti Pendidikan Djarum, añadió que el pensamiento computacional no es un plan de estudios nuevo, sino más bien una forma estructurada de pensar que se puede aplicar en las actividades simples de los niños.

«La única diferencia es la forma en que el maestro proporciona ejemplos y genera preguntas para desarrollar los patrones de pensamiento de los niños», explicó Felicia.

Mientras tanto, el vicepresidente de Impacto Social de PT Amman Mineral Nusa Tenggara, Priyo Pramono, considera que el pensamiento computacional es una base importante hacia una Indonesia dorada en 2045.