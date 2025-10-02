Los productos de camarones en Serang están contaminados con sustancias radiactivas, Puan: ¡pérdida de la comunidad!

Yakarta, Viva – Presidente del Parlamento indonesio, Puan Maharani habló sobre producto camarón en el área Industria Cikande moderno, serang regencia, sustancias contaminadas de banten radioactivo Cesio-137 (CS-137).

Leer también: La fabricación de PMI de Indonesia se desacelera, Ministro de Industria de Reforma de Política de TKDN



Dijo que era muy perjudicial para las personas alrededor del área. Evalúa incidentes similares nunca volverán a ocurrir.

«Eso no debería volver a suceder y debe evaluarse. Ahora está cerrado porque dañará a la gente de allí», dijo Puan a los periodistas en el complejo del Parlamento en Senayan, Yakarta, el jueves 2 de octubre de 2025.

Leer también: Zulhas llama a los camarones radiactivos contaminados es seguro para el consumo, Tere liye: ¡intente comer señor!



Puan aseguró que su partido supervisara la comisión pertinente en el parlamento indonesio. Afirmó que el DPR no permanecería en silencio y participaría en el manejo del caso.



Los residentes de Corea del Sur realizaron una demostración de la liberación de residuos de agua radiactiva al mar por Japón

Leer también: También se informa que los clavos indonesios están expuestos a radiactivos, el gobierno realizó una investigación



«Por supuesto, llevaremos a cabo una función de supervisión con la comisión pertinente, hay una comisión ambiental, comisión industrial, etc. más tarde para poder supervisar», dijo.

Caso contaminación Las sustancias radiactivas de cesio-137 (CS-137) en productos de camarones solo ocurren en el área industrial moderna de Cikande, Serang Regency, Banten, en el centro de atención. El gobierno enfatizó que el caso no se extendió a la cadena de suministro nacional y de exportación.

El ministro coordinador de la División de Alimentos, que también es el Presidente del Grupo de Trabajo de Gestión de Peligros de Peligro de Radiación CS-137, Zulkifli Hasan, dijo que el gobierno había establecido el patrimonio industrial moderno Cikande como un evento especial para la radiación de radionuclidos CS-137.

«Para que podamos llevar a cabo el proceso de manejo o descontaminación rápidamente», dijo el hombre que conoce familiarmente Zulhas después de presidir una reunión de coordinación en Yakarta, el martes 30 de septiembre de 2025.

Zulhas también garantiza que el mecanismo para la supervisión de los productos pesqueros continúe funcionando de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales. Para que los productos de camarones indonesios sigan siendo seguros y competitivos en el mercado global.

Además, dijo que, en un esfuerzo por evitar una mayor contaminación, el gobierno había reexportado 14 contenedores de chatarra de hierro o usó hierro que contenía CS-137 del puerto de Tanjung Priok. Un total de nueve contenedores adicionales de Filipinas también se reexportará pronto.

«Si el contenedor ingresa a la carga de camarones, puede contaminarse con los camarones. Lo que se cargará más tarde, es peligroso», dijo Zulhas.

Varios de estos pasos, según Zulhas, se tomaron como seguimiento de la información relacionada con la contaminación de sustancias radiactivas en productos de camarones congelados de empresas de Indonesia que fueron exportadas a los Estados Unidos.

La Agencia de Supervisión de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) asegura que los productos de camarones congelados estén contaminados por CS-137. Zulhas enfatizó que el gobierno transmitió constantemente la última información relacionada con el manejo de este caso a la comunidad internacional, incluido el gobierno de los Estados Unidos y la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), como una forma de compromiso con la transparencia y la responsabilidad en cada paso tomado.



Tierra expuesta a radioactivo nuclear en Tangerang

En la misma ocasión, el personal experto del Ministerio de Alimentos de los Alimentos Bara Khrishna Hasibuan reveló los resultados de la investigación inicial concluyó que la fuente de contaminación se originó en la fábrica de acero de la tecnología PT Peter Metal (PMT) en el Estado industrial de Cikande, que producía hierro con materias primas de hierro. Se cree que la contaminación se transporta a través del aire (en el aire).

«Debido a su en el aire, la contaminación puede ser transportada por el viento. La instalación de envasado de Pt Bahari Makmur Sejati (BMS) no está a hasta dos kilómetros de la fábrica de acero», dijo Bara.

Este hallazgo inicial explica que la exposición CS-137 se encuentra no solo en el envasado de camarones, sino también en el contenedor utilizado.