Los productos de Antam y Pacto Mundial se disparan

Jacarta – Precio que no es producción de PT Aneka Tambang Tbk (antam) tiene un precio de 2.631.000 IDR por gramo en el comercio de hoy. Este precio aumentó en 29.000 IDR en comparación con la negociación de ayer.

Lea también: ¡Reveló! La práctica de ‘descuento’ de impuestos para los empleados del KPP del norte de Yakarta ya se ha llevado a cabo pero no ha sido detectada



Citado a partir de datos de la Unidad de Negocios de Refinación y Procesamiento de Metales Preciosos de Antam, lunes 12 de enero de 2026. precio de recompra o recompra El oro costará 2.484.000 IDR por gramo.

El precio del oro se basa en el tamaño, es decir, cinco gramos vendidos por 12.930 millones de IDR, 10 gramos por 25.805 millones de IDR, 25 gramos por 64.387 millones de IDR y 50 gramos por 128.695 millones de IDR. Entonces, 100 gramos de oro tienen un precio de 257.312 millones de IDR, 250 gramos de 643.015 millones de IDR y 500 gramos de oro de 1.285.820 millones de IDR.

Lea también: Precio del oro de hoy, 10 de enero de 2026: los productos Antam se disparan el fin de semana



Además, para los tamaños más pequeños y más grandes de oro que Antam vendió hoy, a saber, 0,5 gramos por un precio de 1.365 millones de IDR y 1.000 gramos por un valor de 2.571,6 mil millones de IDR.

Para su información, el precio de venta de los lingotes de oro de Antam no incluye impuestos. De conformidad con el PMK No. 34/PMK.10/2017, las transacciones de precios de venta están sujetas a deducciones fiscales.

Lea también: Trump desembolsa 45 millones de dólares para apoyar el alto el fuego en Tailandia y Camboya



La reventa de lingotes de oro a PT Antam Tbk con un valor nominal de más de 10 millones de IDR está sujeta a PPh 22 del 1,5 por ciento para los titulares de NPWP y del 3 por ciento para los que no son titulares de NPWP. PPh 22 sobre transacciones recompra deducido directamente del valor total.

oro global

Mientras tanto, los precios mundiales del oro se dispararon a su nivel más alto después de que las autoridades COMO amenazó a la Reserva Federal con cargos criminales. El vertiginoso aumento del oro también está impulsado por el actual conflicto geopolítico en Irán.

Reportando desde Los tiempos económicosEl precio del oro en lingotes subió esta mañana casi 4.600 dólares la onza. Después, presidente alimentado Jerome Powell dijo que el banco central había recibido una citación del Departamento de Justicia en relación con su testimonio ante el Congreso en junio sobre las renovaciones de la sede de la Reserva Federal.