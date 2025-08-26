Los productos de Antam se elevaron, Global se disparó el récord más alto

Yakarta, Viva – Precio de oro Producción de PT Aneka Tambang TBK (Antigüedad) con un precio de Rp 1,932,000 por gramo en comercio Hoy. El precio aumentó Rp 3.000 por gramo en comparación con la negociación de ayer.

Citado de la unidad de datos de la unidad de procesamiento y purificación de Antam Mulia Mulia Mulia, martes 26 de agosto de 2025, el precio de la recompra o recompra El oro está establecido para RP 1,778,000 por gramo. El precio también aumentó en Rp 3.000 por gramo.

El precio del oro se basa en el tamaño, que es de cinco gramos vendidos para RP. 9,435 millones, 10 gramos de Rp. 18,815 millones, 25 gramos de Rp. 46,912 millones y 50 gramos de RP. 93,745 millones. Luego, 100 gramos de oro tiene un precio de RP. 187,412 millones, 250 gramos de RP. 468,265 millones y 500 gramos de oro Rp 936,320 millones.

Además, para el Antam de tamaño de oro más pequeño y más grande que se vende hoy, que tiene 0.5 gramos con un precio de RP 1,016 mil 1,000 gramos por valor de Rp 1.872.6 mil millones.

Para tener en cuenta, el precio de las ventas de barra de oro de Antam no incluye impuestos. De acuerdo con PMK No. 34/PMK.10/2017, las transacciones de precios de venta están sujetas a descuentos fiscales.

Barras de revestimiento de oro a PT Antam TBK con un valor nominal de más de RP 10 millones, sujeto a PPH 22 de 1.5 por ciento para los titulares de NPWP y el 3 por ciento para NPWP. PPH 22 para transacciones recompra Cortar directamente del valor total.

Un empleado muestra el oro antam vendido en Pt Aneka Tambang (Antam) (Antam) (Ilustración fotográfica)

Oro global

Mientras tanto, el precio global de oro se disparó a su nivel más alto en dos semanas en el comercio esta mañana. Alentado por el debilitamiento del dólar de los Estados Unidos (EE. UU.), Después de que el presidente Donald Trump será retirado por el miembro del gobernador de la Reserva Federal de su cargo en la Junta Directiva de la Fed.

Reportado de Los tiempos económicos, Martes 26 de agosto de 2025, el precio del oro en el mercado spot internacional aumentó un 0.5 por ciento a US $ 3,384.34 por onza. El más alto Seayack el 11 de agosto pasado.

Mientras tanto, los futuros de oro de EE. UU. Para la entrega de diciembre aumentaron un 0.4 por ciento a US $ 3,432.4 por onza.