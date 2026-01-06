Los productos de Antam se disparan y caen libremente a nivel global

Jacarta – Precio que no es producción de PT Aneka Tambang Tbk (antam) tiene un precio de 2.549.000 IDR por gramo en comercio Hoy. Este precio aumentó en 34.000 IDR en comparación con la negociación de ayer.

Citado a partir de datos de la Unidad de Negocios de Refinación y Procesamiento de Metales Preciosos de Antam, martes 6 de enero de 2026. precio de recompra o recompra Se espera que el oro aumente en 34.000 IDR por gramo a 2.405.000 IDR por gramo.

El precio del oro se basa en el tamaño, es decir, cinco gramos vendidos por 12.520 millones de IDR, 10 gramos por 24.985 millones de IDR, 25 gramos por 62.337 millones de IDR y 50 gramos por 124.595 millones de IDR. Entonces, 100 gramos de oro tienen un precio de 249.112 millones de IDR, 250 gramos de 622.515 millones de IDR y 500 gramos de oro de 1.244.820 millones de IDR.

Además, para los tamaños más pequeños y más grandes de oro que Antam vendió hoy, a saber, 0,5 gramos por un precio de 1.324,5 mil IDR y 1.000 gramos por un valor de 2.489,6 mil millones de IDR.

Para su información, el precio de venta de los lingotes de oro de Antam no incluye impuestos. De conformidad con el PMK No. 34/PMK.10/2017, las transacciones de precios de venta están sujetas a deducciones fiscales.

La reventa de lingotes de oro a PT Antam Tbk con un valor nominal de más de 10 millones de IDR está sujeta a PPh 22 del 1,5 por ciento para los titulares de NPWP y del 3 por ciento para los que no son titulares de NPWP. PPh 22 sobre transacciones recompra deducido directamente del valor total.

oro global

Mientras tanto, los precios mundiales del oro cayeron ligeramente en las operaciones de esta mañana. Presionó la estabilidad del dólar estadounidense que se encontraba cerca de su nivel más alto en dos semanas.

Reportando desde Los tiempos económicosEl precio del oro en el mercado spot internacional cayó un 0,3 por ciento a 4.434,5 dólares la onza. Mientras tanto, el contrato de futuros de oro estadounidense para entrega en febrero bajó un 0,1 por ciento a 4.445 dólares la onza.