Los productos de Antam están estancados, caídas globales a finales de año

Jacarta – Precio que no es producción de PT Aneka Tambang Tbk (antam) tiene un precio de 2.501.000 IDR por gramo en el comercio de hoy. El precio no se movió en comparación con la negociación de ayer.

Citado con datos de la Unidad de Negocio de Procesamiento y Refinación Metal Mulia Antam, miércoles 31 de diciembre de 2025. precio de recompra o recompra El oro se fija en 2.360.000 IDR por gramo.

El precio del oro se basa en tamañoa saber, cinco gramos vendidos por 12.280 millones de IDR, 10 gramos por 24.505 millones de IDR, 25 gramos por 61.137 millones de IDR y 50 gramos por 122.195 millones de IDR. Entonces, 100 gramos de oro tienen un precio de 244.312 millones de IDR, 250 gramos de 610.515 millones de IDR y 500 gramos de oro de 1.260.820 millones de IDR.

Además, para los tamaños más pequeños y más grandes de oro que Antam vendió hoy, es decir, 0,5 gramos por un precio de 1.300 mil IDR y 1.000 gramos por un valor de 2.441,6 mil millones de IDR.

Para su información, el precio de venta de los lingotes de oro de Antam no incluye impuestos. De conformidad con PMK No. 34/PMK.10/2017, transacción El precio de venta está sujeto a deducción fiscal.

La reventa de lingotes de oro a PT Antam Tbk con un valor nominal de más de 10 millones de IDR está sujeta a PPh 22 del 1,5 por ciento para los titulares de NPWP y del 3 por ciento para los que no son titulares de NPWP. Las 22 PPh correspondientes a las operaciones de recompra se deducen directamente del valor total.

oro mundial

Mientras tanto, los precios mundiales del oro cayeron en las operaciones de esta mañana. Las materias primas de plata también experimentaron una caída después de alcanzar un máximo histórico.

Reportando desde Los tiempos económicos, El precio del oro en el mercado spot internacional cayó un 0,3 por ciento a 4.334,2 dólares la onza. Mientras tanto, el contrato de futuros de oro estadounidense para entrega en febrero de 2026 cayó un 1 por ciento a 4.346,5 dólares la onza.