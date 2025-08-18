Los productos de Antam continúan deslizándose, Global Sleek

Yakarta, Viva – Precio que no es Producción de PT Aneka Tambang TBK (Antigüedad) Con un precio de RP 1,894,000 por gramo en el comercio actual. El precio disminuyó en RP 2,000 por gramo en comparación con la negociación de ayer.

Leer también: Precios del oro de hoy 16 de agosto de 2025: Antam’s Products se caza los fines de semana



Citado de la unidad de datos de la unidad de procesamiento y purificación de Antam Mulia Mulia Mulia, lunes 18 de agosto de 2025, el precio de la recompra o recompra El oro se establece para RP 1,740,000 por gramo. El precio también cayó en RP 2,000 por gramo.

El precio del oro se basa en el tamaño, que es de cinco gramos vendidos para RP. 9,245 millones, 10 gramos de Rp. 18,435 millones, 25 gramos de Rp. 45,962 millones y 50 gramos de RP. 91,845 millones. Luego, 100 gramos de oro tiene un precio de RP 183,612 millones, 250 gramos de Rp 458,765 millones y 500 gramos de oro RP 917,320 millones.

Leer también: Precios del oro de hoy en agosto de 1525: Antam y productos globales Snap



Además, para el Antam de tamaño de oro más pequeño y más grande que se vende hoy, que tiene 0.5 gramos con un precio de Rp 997 mil y 1,000 gramos por valor de Rp 1.834.6 mil millones.

Leer también: Lista de los últimos automóviles BMW 2025, desde series de lujo hasta autos eléctricos sofisticados



Para tener en cuenta, el precio de las ventas de barra de oro de Antam no incluye impuestos. De acuerdo con PMK No. 34/PMK.10/2017, las transacciones de precios de venta están sujetas a descuentos fiscales.

Barras de revestimiento de oro a PT Antam TBK con un valor nominal de más de RP 10 millones, sujeto a PPH 22 de 1.5 por ciento para los titulares de NPWP y el 3 por ciento para NPWP. PPH 22 para las transacciones de recompra se deduce directamente del valor total.

Oro global

Mientras tanto, el precio global del oro en la negociación de esta mañana ha aumentado después de alcanzar su nivel más bajo en la semana pasada.

Alentado por la reunión de los resultados de la reunión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy y los líderes europeos para discutir acuerdos pacíficos con Rusia.

Reportado de Los tiempos económicosEl precio del oro en el mercado spot internacional aumentó 0.1 por a US $ 3,340.71 por onza. Mientras tanto, el precio del oro estadounidense tiene un 0.1 por ciento de la entrega de diciembre a US $ 3,385.7 por onza.