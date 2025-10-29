Los productos de Antam continúan cayendo, Global brilla

Jacarta – Precio que no es producción de PT Aneka Tambang Tbk (antam) tiene un precio de 2.267.000 IDR por gramo en el comercio de hoy. Este precio cayó 15.000 IDR por gramo en comparación con la negociación de ayer.

Citado a partir de datos de la Unidad de Negocios de Refinación y Procesamiento de Metales Preciosos de Antam, miércoles 29 de octubre de 2025, el precio de recompra o recompra El oro se fija en 2.132.000 IDR por gramo.

El precio del oro se basa en el tamaño, es decir, cinco gramos vendidos por 11.110 millones de IDR, 10 gramos por 22.165 millones de IDR, 25 gramos por 55.287 millones de IDR y 50 gramos por 110.495 millones de IDR. Entonces, 100 gramos de oro tienen un precio de 220.912 millones de IDR, 250 gramos de 552.015 millones de IDR y 500 gramos de oro de 1.103.820 millones de IDR.

Además, para los tamaños más pequeños y más grandes de oro que Antam vendió hoy, a saber, 0,5 gramos por un precio de 1.183 mil IDR y 1.000 gramos por un valor de 2.207,6 mil millones de IDR.

Para su información, el precio de venta de los lingotes de oro de Antam no incluye impuestos. De conformidad con el PMK No. 34/PMK.10/2017, las transacciones de precios de venta están sujetas a deducciones fiscales.

La reventa de lingotes de oro a PT Antam Tbk con un valor nominal de más de 10 millones de IDR está sujeta a PPh 22 del 1,5 por ciento para los titulares de NPWP y del 3 por ciento para los que no son titulares de NPWP. PPh 22 sobre transacciones recompra deducido directamente del valor total.

oro mundial

Mientras tanto, los precios mundiales del oro se fortalecieron ligeramente en las operaciones de esta mañana. Los inversores esperan la decisión sobre las tasas de interés de la Reserva Federal en medio de un alivio de las tensiones entre Estados Unidos y China.

Reportando desde Los tiempos económicos, El precio del oro en el mercado al contado internacional cayó a su nivel más bajo el 8 de octubre de 2025. Mientras tanto, los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre subieron un 0,2 por ciento a 3.991,7 dólares la onza.