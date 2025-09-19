Los productos de Antam caen, Global varía

Yakarta, Viva – Precio que no es Producción de PT Aneka Tambang TBK (Antigüedad) se disparó y anotó su último récord con un precio de Rp 2,098,000 por gramo en comercio Hoy. El precio disminuyó en Rp 8,000 por gramo en comparación con la negociación de ayer.

Citado de la unidad de datos de la unidad de procesamiento y purificación de metal metálico de metal, viernes 19 de septiembre de 2025, el precio de la recompra o recompra El oro está establecido para RP1,937,000 por gramo.

El precio del oro se basa en el tamaño, que es de cinco gramos vendidos por Rp 10,225 millones, 10 gramos de Rp 20,395 millones, 25 gramos de 50,862 millones y 50 gramos de RP 101,645 millones. Luego, 100 gramos de oro tiene un precio de Rp 203,212 millones, 250 gramos de Rp 507,765 millones y 500 gramos de oro Rp 1.015,320 millones.

Además, para el Antam de tamaño de oro más pequeño y más grande que se vende hoy, que tiene 0,5 gramos con un precio de RP 1,095 mil 1,000 gramos por valor de Rp 2,030,6 mil millones.

Para tener en cuenta, el precio de las ventas de barra de oro de Antam no incluye impuestos. De acuerdo con PMK No. 34/PMK.10/2017, las transacciones de precios de venta están sujetas a descuentos fiscales.

Barras de revestimiento de oro a PT Antam TBK con un valor nominal de más de RP 10 millones, sujeto a PPH 22 de 1.5 por ciento para los titulares de NPWP y el 3 por ciento para NPWP. PPH 22 para transacciones recompra Cortar directamente del valor total.

Oro global

Mientras tanto, los precios mundiales del oro varían en el comercio esta mañana. Los inversores están esperando más señales relacionadas con la dirección de la Política de tasas de interés de los Estados Unidos después de que la Reserva Federal realizó una poda ayer.

Reportado de Los tiempos económicosEl precio del oro en el mercado spot internacional dura en US $ 3,647.7 por onza. Mientras tanto, el oro de EE. UU. Ha aumentado un 0.1 por ciento a US $ 3,681.2 por onza.