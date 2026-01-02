Los productos de Antam aumentan, el mundo se dispara

Jacarta – Precio que no es producción de PT Aneka Tambang Tbk (antam) tiene un precio de 2.504.000 IDR por gramo en el comercio de hoy. Este precio aumentó en 3.000 IDR en comparación con la negociación de ayer.

Citado a partir de datos de la Unidad de Negocios de Refinación y Procesamiento de Metales Preciosos de Antam, viernes 2 de enero de 2026. precio de recompra o recompra El oro se fija en 2.363.000 IDR por gramo.

El precio del oro se basa en el tamaño, es decir, cinco gramos vendidos por 12.295 millones de IDR, 10 gramos por 24.535 millones de IDR, 25 gramos por 61.212 millones de IDR y 50 gramos por 122.345 millones de IDR. Entonces, 100 gramos de oro tienen un precio de 244.612 millones de IDR, 250 gramos de 611.265 millones de IDR y 500 gramos de oro de 1.222.320 millones de IDR.

Además, para los tamaños más pequeños y más grandes de oro vendidos por Antam hoy, a saber, 0,5 gramos por un precio de 1.302 mil IDR y 1.000 gramos por un valor de 2.444,6 mil millones de IDR.

Para su información, el precio de venta de los lingotes de oro de Antam no incluye impuestos. De conformidad con PMK No. 34/PMK.10/2017, transacción El precio de venta está sujeto a deducción fiscal.

La reventa de lingotes de oro a PT Antam Tbk con un valor nominal de más de 10 millones de IDR está sujeta a PPh 22 del 1,5 por ciento para los titulares de NPWP y del 3 por ciento para los que no son titulares de NPWP. Las 22 PPh correspondientes a las operaciones de recompra se deducen directamente del valor total.

oro mundial

Mientras tanto, los precios mundiales del oro subieron en las operaciones de esta mañana. Otros metales preciosos también experimentaron aumentos a principios de este año.

Reportando desde Los tiempos económicosEl precio del oro en el mercado spot internacional aumentó 0,8 por ciento a 4.346,69 dólares la onza. Mientras tanto, el precio de los futuros del oro estadounidense para entrega en febrero subió un 0,5 por ciento a 4.360 dólares la onza.