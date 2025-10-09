Los productos de Antam alcanzan los 2.303 millones de IDR/gramo, caídas globales

Jacarta – Precio que no es producción de PT Aneka Tambang Tbk (antam) tiene un precio de 2.303.000 IDR por gramo en el comercio de hoy. Este precio aumentó en 7.000 IDR en comparación con la negociación de ayer y volvió a establecer un nuevo récord para el precio más alto.

Citado a partir de datos de la Unidad de Negocios de Refinación y Procesamiento de Metales Preciosos de Antam, el jueves 9 de octubre de 2025, el precio de recompra o recompra El oro se fija en 2.151.000 IDR por gramo.

El precio del oro se basa en el tamaño, es decir, cinco gramos vendidos por 11.290 millones de IDR, 10 gramos por 22.525 millones de IDR, 25 gramos por 56.182 millones de IDR y 50 gramos por 112.295 millones de IDR. Entonces, 100 gramos de oro tienen un precio de 224.512 millones de IDR, 250 gramos de 561.015 millones de IDR y 500 gramos de oro de 1.121.820 millones de IDR.

Además, para los tamaños más pequeños y más grandes de oro que Antam vendió hoy, a saber, 0,5 gramos por un precio de 1.201 mil IDR y 1.000 gramos por un valor de 2.246,6 mil millones de IDR.

Para su información, el precio de venta de los lingotes de oro de Antam no incluye impuestos. De conformidad con el PMK No. 34/PMK.10/2017, las transacciones de precios de venta están sujetas a deducciones fiscales.

La reventa de lingotes de oro a PT Antam Tbk con un valor nominal de más de 10 millones de IDR está sujeta a PPh 22 del 1,5 por ciento para los titulares de NPWP y del 3 por ciento para los que no son titulares de NPWP. PPh 22 sobre transacciones recompra deducido directamente del valor total.

oro global

Mientras tanto, los precios mundiales del oro se debilitaron en las operaciones de esta mañana. Los inversores han congelado sus beneficios tras el aumento vertiginoso del precio del oro en los últimos días, impulsados ​​por la incertidumbre económica y geopolítica reinante.

Reportando desde Los tiempos económicos, El precio del oro en el mercado internacional PSOT cayó un 0,4 por ciento a 4.021,99 dólares la onza. Mientras tanto, los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre cayeron un 0,7 por ciento a 4.042,6 dólares la onza.