Los productos Antam y Global Kompak se hunden

Jacarta – Precio que no es La producción de PT Aneka Tambang Tbk (Antam) tiene un precio de 2.327.000 IDR por gramo en comercio Hoy. Este precio cayó 23.000 IDR por gramo en comparación con la negociación de ayer.

Citado a partir de datos de la Unidad de Negocios de Refinación y Procesamiento de Metales Preciosos de Antam, el lunes 27 de octubre de 2025, el precio de recompra o recompra El oro se fija en 2.192.000 IDR por gramo.

El precio del oro se basa en el tamaño, es decir, cinco gramos vendidos por 11.410 millones de IDR, 10 gramos por 22.765 millones de IDR, 25 gramos por 56.787 millones de IDR y 50 gramos por 113.495 millones de IDR. Entonces, 100 gramos de oro tienen un precio de 226.912 millones de IDR, 250 gramos de 567.015 millones de IDR y 500 gramos de oro de 1.133.820 millones de IDR.

Además, para los tamaños más pequeños y más grandes de oro que Antam vendió hoy, a saber, 0,5 gramos por un precio de 1.213 mil IDR y 1.000 gramos por un valor de 2.267,6 mil millones de IDR.

Para su información, el precio de venta de los lingotes de oro de Antam no está incluido. impuesto. De conformidad con el PMK No. 34/PMK.10/2017, las transacciones de precios de venta están sujetas a deducciones fiscales.

La reventa de lingotes de oro a PT Antam Tbk con un valor nominal de más de 10 millones de IDR está sujeta a PPh 22 del 1,5 por ciento para los titulares de NPWP y del 3 por ciento para los que no son titulares de NPWP. PPh 22 sobre transacciones recompra deducido directamente del valor total.

oro global

Mientras tanto, los precios mundiales del oro cayeron en las operaciones de esta mañana. Presionado por el fortalecimiento del dólar estadounidense y el alivio de las actuales tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.

El precio del oro en el mercado spot internacional cayó un 0,5 por ciento a 4.092,76 dólares la onza. Mientras tanto, los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre cayeron un 0,7 por ciento a 4.106,8 dólares la onza.