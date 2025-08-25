Los productos Antam y Globak son caídos compactos

Yakarta, Viva – Precio que no es Producción de PT Aneka Tambang TBK (Antigüedad) Con un precio de RP 1,929,000 por gramo en el comercio actual. El precio cayó en RP 4,000 por gramo en comparación con la negociación de ayer.

Leer también: No estoy emocionado de comprar casas de sangría usando una hipoteca, esta es la forma



Citado de las unidades comerciales de procesamiento de datos y refinación Metal Mulia Antam, lunes 25 de agosto de 2025, precio de recompra o recompra El oro está establecido para RP 1,775,000 por gramo. El precio también disminuyó por RP 4,000 por gramo.

El precio del oro se basa en el tamaño, que es de cinco gramos vendidos para RP. 9,420 millones, 10 gramos de Rp. 18,785 millones, 25 gramos de Rp. 46,837 millones y 50 gramos de RP. 93,595 millones. Luego, 100 gramos de oro tiene un precio de RP. 187,112 millones, 250 gramos de RP. 467,515 millones y 500 gramos de oro Rp 934,820 millones.

Leer también: Estabilización de precios, el DPR solicitó abundantes reservas de arroz RI para verse rápidamente en el mercado



Además, para el Antam de tamaño de oro más pequeño y más grande que se vende hoy, que es de 0,5 gramos con un precio de RP 1,014 mil y 1,000 gramos por valor de 1,869,6 mil millones de RP.

Leer también: Precios del oro de hoy 22 de agosto de 2025: Antam Kinclong Products, Global Sin cambios



Para tener en cuenta, el precio de las ventas de barra de oro de Antam no incluye impuestos. De acuerdo con PMK No. 34/PMK.10/2017, las transacciones de precios de venta están sujetas a descuentos fiscales.

Barras de revestimiento de oro a PT Antam TBK con un valor nominal de más de RP 10 millones, sujeto a PPH 22 de 1.5 por ciento para los titulares de NPWP y el 3 por ciento para NPWP. PPH 22 para transacciones recompra Cortar directamente del valor total.

Oro global

Mientras tanto, el precio del oro global esta mañana también disminuyó. Expresando expectativas de la poda de tasas de interés de los Estados Unidos (EE. UU.) Después de las dos actitudes de Dovish de la Fed Jerome Powell.

Reportado de Los tiempos económicosEl precio del oro en el mercado spot internacional es de 0.2 por ciento a US $ 3,364.25 por onza. Mientras tanto, el oro de EE. UU. Se entregó en diciembre, Tutun fue 0.3 por ciento a US $ 3,409.8 por onza.