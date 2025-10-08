Los productos antam son cada vez más caros, alcanzando los IDR 2,296 millones/gramo, Global hace historia

Jacarta – Precio que no es PT Aneka Tambang TBK (ANTAM) La producción tiene un precio de IDR 2,296,000 por gramo en comercio Hoy. Este precio aumentó en IDR 12,000 en comparación con la negociación de ayer y nuevamente estableció un nuevo récord por el precio más alto.

Leer también: Los precios de los chiles, los chalotes, el arroz y la carne han caído nuevamente, consulte la lista



Citado a partir de datos de la Unidad de Empresas de Procesamiento y Refinamiento de Metales Preciosos de Antam, miércoles 6 de octubre de 2025, el precio de recompra o recompra El oro se establece en IDR 2,144,000 por gramo.

El precio del oro se basa en el tamaño, a saber, cinco gramos vendidos por IDR 11,255 millones, 10 gramos IDR 22,455 millones, 25 gramos IDR 56,012 millones y 50 gramos IDR 111,945 millones. Luego, 100 gramos de oro tienen un precio de IDR 223,812 millones, 250 gramos IDR 559,265 millones y 500 gramos de oro IDR 1,118,320 millones.

Leer también: Más popular: precios de BYD, consejos de servicio de automóviles y precios usados ​​de ioniq 5



Además, para los tamaños de oro más pequeños y más grandes vendidos por Antam hoy en día, a saber, 0.5 gramos con un precio de IDR 1,198 mil y 1,000 gramos por valor de IDR 2,236.6 mil millones.

Leer también: ¡Filas de autos baratos con luces emergentes que te hacen nostálgica por la efectividad de los 80-90!



Para su información, el precio de venta del lingotes de oro de Antam no incluye impuestos. De acuerdo con PMK No. 34/PMK.10/2017, las transacciones del precio de venta están sujetas a deducciones de impuestos.

La reventa de lingotes de oro a Pt Antam TBK con un valor nominal de más de IDR 10 millones está sujeta a PPH 22 de 1.5 por ciento para los titulares de NPWP y el 3 por ciento para los titulares no NPWP. PPH 22 en transacciones recompra deducido directamente del valor total.

Oro global

Mientras tanto, los precios mundiales del oro registraron un nuevo máximo histórico en el comercio esta mañana. El interés de los inversores en los activos de refugio seguro está aumentando debido a la incertidumbre global.

Informes de Los tiempos económicosEl precio del oro en el mercado spot internacional es de US $ 4,002.53 por onza. Mientras tanto, el precio de los futuros de oro de EE. UU. Para la entrega de diciembre aumentó un 0.5 por ciento a US $ 4,025 por onza.

https://www.youtube.com/watch?v=ignyihnxcqq