Los productos Antam se dispararon a RP 2,035,000 por gramo, el registro global impreso más alto

Yakarta, Viva – Precio que no es Producción de PT Aneka Tambang TBK (Antigüedad) con un precio de RP 2,035,000 por gramo en comercio Hoy. El precio aumentó Rp 26,000 por gramo en comparación con la negociación de ayer.

Citado de la unidad de datos de la Unidad de Empresas de Procesamiento y Refinamiento de Antam Mulia Mulia Mulia, miércoles 3 de septiembre de 2025, el precio de la recompra o recompra El oro se establece para RP 1,882,000 por gramo. El precio también aumentó en Rp 26,000 por gramo.

El precio del oro basado en el tamaño, que es de cinco gramos, se vende para RP. 9,950 millones, 10 gramos de Rp. 19,845 millones, 25 gramos de Rp. 49.487 millones y 50 gramos de RP. 98,895 millones. Luego, 100 gramos de oro tiene un precio de RP. 197,712 millones, 250 gramos de RP. 494,015 millones y 500 gramos de oro Rp 987,820 millones.

Además, para el Antam de tamaño de oro más pequeño y más grande que se vende hoy, que tiene 0.5 gramos con un precio de 1,067 mil 1,000 gramos por valor de 1,975.6 mil millones de RP.

Para tener en cuenta, el precio de las ventas de barra de oro de Antam no incluye impuestos. De acuerdo con PMK No. 34/PMK.10/2017, las transacciones de precios de venta están sujetas a descuentos fiscales.

Barras de revestimiento de oro a PT Antam TBK con un valor nominal de más de RP 10 millones, sujeto a PPH 22 de 1.5 por ciento para los titulares de NPWP y el 3 por ciento para NPWP. PPH 22 para transacciones recompra Cortar directamente del valor total.

Que no es global

Mientras tanto, los precios mundiales del oro continuaron su récord más alto en el comercio esta mañana. La incertidumbre continua del mercado y la creciente confianza de los inversores en las tasas de interés de los Estados Unidos exhalaron el aire fresco para el producto de refugio seguro.

Reportado de Los tiempos económicosEl precio del oro en el mercado spot internacional aumentó un 0.1 por ciento a US $ 3,537 por onza, mientras que los futuros de oro de EE. UU. Para el envío de diciembre aumentaron un 0.3 por ciento a US $ 3,602.5 por onza.