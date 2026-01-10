Los productos Antam se disparan el fin de semana

Jacarta – Precio que no es producción de PT Aneka Tambang Tbk (antam) tiene un precio de 2.602.000 IDR por gramo en el comercio de hoy. Este precio ha aumentado en 25.000 IDR en comparación con la negociación de ayer.

Citado a partir de datos de la Unidad de Negocios de Refinación y Procesamiento de Metales Preciosos de Antam, sábado 10 de enero de 2026. precio de recompra o recompra El oro aumentará en 6.000 IDR por gramo hasta 2.432.000 IDR por gramo.

El precio del oro se basa en el tamaño, es decir, cinco gramos vendidos por 12.785 millones de IDR, 10 gramos por 25.515 millones de IDR, 25 gramos por 63.662 millones de IDR y 50 gramos por 127.245 millones de IDR. Entonces, 100 gramos de oro tienen un precio de 254.412 millones de IDR, 250 gramos de 635.765 millones de IDR y 500 gramos de oro de 1.271.320 millones de IDR.

Además, para los tamaños más pequeños y más grandes de oro que Antam vendió hoy, a saber, 0,5 gramos por un precio de 1.351 millones de IDR y 1.000 gramos por un valor de 2.542,6 mil millones de IDR.

Para su información, el precio de venta de los lingotes de oro de Antam no está incluido. impuesto. De conformidad con el PMK No. 34/PMK.10/2017, las transacciones de precios de venta están sujetas a deducciones fiscales.

La reventa de lingotes de oro a PT Antam Tbk con un valor nominal de más de 10 millones de IDR está sujeta a PPh 22 del 1,5 por ciento para los titulares de NPWP y del 3 por ciento para los que no son titulares de NPWP. PPh 22 sobre transacciones recompra deducido directamente del valor total.