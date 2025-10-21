Los productos Antam se disparan a Rp. 2.487 Millones/Gramo

Jacarta – Precio que no es producción de PT Aneka Tambang Tbk (antam) tiene un precio de 2.487.000 IDR por gramo en el comercio de hoy. Este precio se ha disparado hasta 72.000 IDR por gramo en comparación con la negociación de ayer y ahora está estableciendo un récord para el precio más caro.

Lea también: Precio del oro hoy 20 de octubre de 2025: los productos Antam se desploman y el mundo brilla



Citado a partir de datos de la Unidad de Negocios de Refinación y Procesamiento de Metales Preciosos de Antam, martes 21 de octubre de 2025, el precio de recompra o recompra El oro se fija en 2.336.000 IDR por gramo.

El precio del oro se basa en el tamaño, es decir, cinco gramos vendidos por 12.210 millones de IDR, 10 gramos por 24.365 millones de IDR, 25 gramos por 60.787 millones de IDR y 50 gramos por 121.495 millones de IDR. Entonces, 100 gramos de oro tienen un precio de 242.912 millones de IDR, 250 gramos de 607.015 millones de IDR y 500 gramos de oro de 1.213.820 millones de IDR.

Lea también: Los precios de la carne vacuna, los huevos, el arroz, los chiles y el aceite de cocina han bajado, consulte la lista



Además, para los tamaños más pequeños y más grandes de oro que Antam vendió hoy, a saber, 0,5 gramos por un precio de 1.293,5 mil IDR y 1.000 gramos por un valor de 2.427,6 mil millones de IDR.

Lea también: Precios de las motocicletas Aprilia en octubre de 2025: a partir de 60 millones de IDR



Para su información, el precio de venta del oro. verja Antam no está incluido. impuesto. De conformidad con el PMK No. 34/PMK.10/2017, las transacciones de precios de venta están sujetas a deducciones fiscales.

La reventa de lingotes de oro a PT Antam Tbk con un valor nominal de más de 10 millones de IDR está sujeta a PPh 22 del 1,5 por ciento para los titulares de NPWP y del 3 por ciento para los que no son titulares de NPWP. Las 22 PPh correspondientes a las operaciones de recompra se deducen directamente del valor total.