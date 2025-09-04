Los productos antam penetran el registro más alto, Global Varies

Yakarta, Viva – Precio que no es La producción de PT Aneka Tambang TBK (Antam) tiene un precio de RP 2,044,000 por gramo en el comercio actual. El precio aumentó Rp 9,000 por gramo en comparación con la negociación de ayer.

El precio del oro de Antam imprime el récord más alto después de estar previamente en RP2,039,000 por gramo el 22 de abril de 2025. Antes de disminuir hasta Rp1,866,000 por gramo el 15 de mayo de 2025.

Citado de la unidad de datos de la Unidad de procesamiento y purificación de Antam Mulia Mulia Mulia, jueves 4 de septiembre de 2025, el precio de la recompra o recompra El oro se establece para RP 1,882,000 por gramo. El precio también aumentó en Rp 9,000 por gramo.

El precio del oro se basa en el tamaño, que es de cinco gramos vendidos para RP. 9,995 millones, 10 gramos de Rp. 19,935 millones, 25 gramos de Rp. 49,712 millones y 50 gramos de RP. 99,345 millones. Luego, 100 gramos de oro tiene un precio de Rp 198,612 millones, 250 gramos de RP 496,265 millones y 500 gramos de oro Rp 992,320 millones.

Además, para el Antam de tamaño de oro más pequeño y más grande que se vende hoy, que tiene 0.5 gramos con un precio de RP 1,072 mil 1,000 gramos por valor de Rp 1.984.6 mil millones.

Para tener en cuenta, el precio de las ventas de barra de oro de Antam no incluye impuestos. De acuerdo con PMK No. 34/PMK.10/2017, las transacciones de precios de venta están sujetas a descuentos fiscales.

Barras de revestimiento de oro a PT Antam TBK con un valor nominal de más de RP 10 millones, sujeto a PPH 22 de 1.5 por ciento para los titulares de NPWP y el 3 por ciento para NPWP. PPH 22 para transacciones recompra Cortar directamente del valor total.

Oro global

Mientras tanto, los precios mundiales del oro varían en el comercio esta mañana. La incertidumbre continua del mercado y la creciente confianza de los inversores en las tasas de interés de los Estados Unidos exhalaron el aire fresco para el producto de refugio seguro.

Reportado de Los tiempos económicosEl precio del oro en el mercado spot internacional es estable al nivel de US $ 3,561 por onza, mientras que el oro de EE. UU. Para la entrega de diciembre cae 0.4 por ciento a US $ 3,619.4 por onza.