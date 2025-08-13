Los productos antam continúan cayendo, Global varía

Yakarta, Viva – Precio que no es Producción de PT Aneka Tambang TBK (Antigüedad) Con un precio de RP 1,917,000 por gramo en el comercio actual. El precio cayó en RP 7,000 por gramo en comparación con la negociación de ayer.

Citado de la unidad de datos de la Unidad de Procesamiento y Purificación de Antam Mulia Mulia Mulia, miércoles 13 de agosto de 2025, el precio de una recompra de oro o una recompra de oro se establece en RP 1,763,000 por gramo. El precio cayó por RP. 7,000 por gramo.

El precio del oro se basa en el tamaño, que es de cinco gramos vendidos para RP. 9,360 millones, 10 gramos de Rp. 18,665 millones, 25 gramos de Rp. 46,537 millones y 50 gramos de RP. 92,995 millones. Luego, 100 gramos de oro tiene un precio de RP. 185,912 millones, 250 gramos de RP. 464,515 millones y 500 gramos de oro Rp 928,820 millones.

Además, para el Antam de tamaño de oro más pequeño y más grande que se vende hoy, que tiene 0.5 gramos con un precio de Rp 1,008 mil y 1,000 gramos por valor de RP 1.857.6 mil millones.

Para tener en cuenta, el precio de las ventas de barra de oro de Antam no incluye impuestos. De acuerdo con PMK No. 34/PMK.10/2017, las transacciones de precios de venta están sujetas a descuentos fiscales.

Barras de revestimiento de oro a PT Antam TBK con un valor nominal de más de RP 10 millones, sujeto a PPH 22 de 1.5 por ciento para los titulares de NPWP y el 3 por ciento para NPWP. PPH 22 para las transacciones de recompra se deduce directamente del valor total.

100 gramos de oro de metal precioso.

Que no es global

Mientras tanto, los precios mundiales del oro varían en el comercio esta mañana. Los inversores monitorean la disminución de la especulación en los Estados Unidos ACAN (EE. UU.).

Reportado de Los tiempos económicos, El precio del oro en el mercado spot internacional clavó un 0.1 por ciento a US $ 3,347.09 por onza. Mientras tanto, el precio de los futuros de oro de EE. UU. Para la entrega de diciembre es estable al nivel de US $ 3,397.5 por onza.