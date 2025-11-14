Los productos Antam continúan aumentando, varían a nivel mundial

Jacarta – Precio que no es producción de PT Aneka Tambang Tbk (antam) tiene un precio de 2.398.000 IDR por gramo en el comercio de hoy. Este precio ha aumentado en 2.000 IDR por gramo en comparación con la negociación de ayer.

Citado a partir de datos de la Unidad de Negocios de Procesamiento y Refinación de Metales Preciosos de Antam, el miércoles 12 de noviembre de 2025, el precio de recompra de oro se fijó en 2.263.000 IDR por gramo.

El precio del oro se basa en el tamaño, es decir, cinco gramos vendidos por 11.765 millones de IDR, 10 gramos por 23.475 millones de IDR, 25 gramos por 58.562 millones de IDR y 50 gramos por 117.045 millones de IDR. Entonces, 100 gramos de oro tienen un precio de 234.012 millones de IDR, 250 gramos de 584.765 millones de IDR y 500 gramos de oro de 1.169.320 millones de IDR.

Además, para los tamaños más pequeños y más grandes de oro que Antam vendió hoy, a saber, 0,5 gramos por un precio de 1.249 mil IDR y 1.000 gramos por un valor de 2.338,6 mil millones de IDR.

Para su información, el precio de venta de los lingotes de oro de Antam no incluye impuestos. De conformidad con el PMK No. 34/PMK.10/2017, las transacciones de precios de venta están sujetas a deducciones fiscales.

La reventa de lingotes de oro a PT Antam Tbk con un valor nominal de más de 10 millones de IDR está sujeta a PPh 22 del 1,5 por ciento para los titulares de NPWP y del 3 por ciento para los que no son titulares de NPWP. Las 22 PPh correspondientes a las operaciones de recompra se deducen directamente del valor total.



Metal precioso oro 100 gramos.

oro global

Mientras tanto, los precios mundiales del oro variaron en las operaciones de esta mañana. El momento agresivo de los funcionarios de la Reserva Federal de Estados Unidos apagó las esperanzas de un recorte de las tasas de interés el próximo mes.

Reportando desde Los tiempos económicos, El precio del oro en el mercado spot internacional aumentó un 0,2 por ciento hasta 4,18057 dólares la onza. Mientras tanto, los precios de los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre cayeron un 0,3 por ciento a 4.183,4 dólares la onza.