Los productos Antam brillan el fin de semana

Jacarta – Precio que no es producción de PT Aneka Tambang Tbk (antam) tiene un precio de 2.299.000 IDR por gramo en comercio Hoy. Este precio ha aumentado en 5.000 IDR en comparación con la negociación de ayer.

Lea también: En solo dos semanas, las transacciones de oro en la aplicación Pegadaiana alcanzaron los 1,5 billones de IDR.



Citado a partir de datos de la Unidad de Negocios de Refinación y Procesamiento de Metales Preciosos de Antam, el sábado 11 de octubre de 2025, el precio de recompra o recompra El oro se fija en 2.147.000 IDR por gramo.

El precio del oro se basa en el tamaño, es decir, cinco gramos vendidos por 11.270 millones de IDR, 10 gramos por 22.485 millones de IDR, 25 gramos por 56.087 millones de IDR y 50 gramos por 112.095 millones de IDR. Entonces, 100 gramos de oro tienen un precio de 224.112 millones de IDR, 250 gramos de 560.015 millones de IDR y 500 gramos de oro de 1.119.820 millones de IDR.

Lea también: BUMI adquiere el 99,68 por ciento de las acciones de una empresa minera de oro y cobre en Australia



Además, para los tamaños más pequeños y más grandes de oro vendidos por Antam hoy, a saber, 0,5 gramos por un precio de 1.199,5 mil IDR y 1.000 gramos por un valor de 2.239,6 mil millones de IDR.

Lea también: Precio del oro de hoy, 9 de octubre de 2025: los productos de Antam alcanzan los 2.303 millones de IDR/gramo, caídas globales



Para su información, el precio de venta de los lingotes de oro de Antam no incluye impuestos. De conformidad con el PMK No. 34/PMK.10/2017, las transacciones de precios de venta están sujetas a deducciones fiscales.

La reventa de lingotes de oro a PT Antam Tbk con un valor nominal de más de 10 millones de IDR está sujeta a PPh 22 del 1,5 por ciento para los titulares de NPWP y del 3 por ciento para los que no son titulares de NPWP. PPh 22 sobre transacciones recompra deducido directamente del valor total.