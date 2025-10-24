Los Productos Antam Aumentan IDR 33 Mil/Gramo, Global Brilla

Jacarta – Precio que no es producción de PT Aneka Tambang Tbk (antam) tiene un precio de 2.354.000 IDR por gramo en comercio Hoy. Este precio aumentó en 33.000 IDR por gramo en comparación con la negociación de ayer.

Citado a partir de datos de la Unidad de Negocios de Refinación y Procesamiento de Metales Preciosos de Antam, viernes 24 de octubre de 2025, el precio de recompra o recompra El oro se fija en 2.219.000 IDR por gramo.

El precio del oro se basa en el tamaño, es decir, cinco gramos vendidos por 11.545 millones de IDR, 10 gramos por 23.035 millones de IDR, 25 gramos por 57.462 millones de IDR y 50 gramos por 114.845 millones de IDR. Entonces, 100 gramos de oro tienen un precio de 229.612 millones de IDR, 250 gramos de 565.515 millones de IDR y 500 gramos de oro de 1.147.320 millones de IDR.

Además, para los tamaños más pequeños y más grandes de oro que Antam vendió hoy, a saber, 0,5 gramos por un precio de 1.227 mil IDR y 1.000 gramos por un valor de 2.294,6 mil millones de IDR.

Para su información, el precio de venta de los lingotes de oro de Antam no incluye impuestos. De conformidad con PMK No. 34/PMK.10/2017, transacción El precio de venta está sujeto a deducción fiscal.

La reventa de lingotes de oro a PT Antam Tbk con un valor nominal de más de 10 millones de IDR está sujeta a PPh 22 del 1,5 por ciento para los titulares de NPWP y del 3 por ciento para los que no son titulares de NPWP. Las 22 PPh correspondientes a las operaciones de recompra se deducen directamente del valor total.

oro global

Mientras tanto, los precios mundiales del oro esta mañana también aumentaron. Impulsado por preocupaciones sobre la continua geopolítica masiva y las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.

Reportando desde Los tiempos económicosEl precio del oro en el mercado spot internacional aumentó un 0,3 por ciento hasta 4.138,5 dólares la onza. Mientras tanto, los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre subieron un 0,2 por ciento a 4.152,3 dólares la onza.