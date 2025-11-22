Los productores franceses de ‘Wolf Dog’ juntan el proyecto ‘Idiot’ del WAVES Film Bazaar

El cineasta emergente de Ladakhi Stenzin Tankyong, cuyos cortometrajes “Sekool” y “Last Days of Summer” (Rotterdam 2023) se han proyectado ampliamente en el circuito de festivales, ha escrito y dirigirá “Kakthet” (Estúpido).

“Idiot” está producida por los veteranos cineastas Ritu Sarin y Tenzing Sonam de White Crane Films, con Flore Cavigneaux y Jérôme Blesson de la francesa La Belle Affaire Productions (“Perro lobo”, Festival de Cine de Venecia, 2022) como coproductores. La Belle Affaire Productions produjo anteriormente “Last Days of Summer” de Tankyong.

Ambientada en los amplios paisajes de gran altitud de la región de Changthang de Ladakh, “Idiot” es un drama humorístico y caprichoso sobre la mayoría de edad centrado en Singay, un joven de 18 años de bajo rendimiento que no ha podido progresar más allá del décimo grado en su remota escuela gubernamental. Cuando la escuela se enfrenta al cierre inminente, todo el personal docente se une en una misión desesperada para ayudarlo a aprobar finalmente sus exámenes.

Para Tankyong, la historia tiene sus raíces en una realidad urgente y en gran medida ignorada que enfrentan las escuelas rurales administradas por el gobierno que están experimentando una fuerte disminución en la matrícula a medida que las familias optan cada vez más por instituciones privadas en Leh o ciudades metropolitanas. El cineasta ve esto como una crisis silenciosa pero que va en aumento: si bien algunas familias pueden darse el lujo de enviar a sus hijos lejos, muchas no pueden, dejando a una generación vulnerable a quedarse atrás. «Una generación sin educación no puede mejorar a su comunidad. Esta película explora esa verdad a través de la honestidad, el humor y el corazón», dice.

El equipo ha iniciado conversaciones tempranas sobre financiación, con Bazar de cine WAVES marcando el debut en el mercado del proyecto. Se ha conseguido algo de capital privado para impulsar el desarrollo y los productores están buscando activamente socios, coproductores y financieros internacionales.

El guión está completo, el elenco y las ubicaciones clave están listos y la producción de “Idiot” está programada para comenzar en julio de 2026 y concluir en mayo de 2027 para capturar los dramáticos cambios estacionales de la región.

WAVES Film Bazaar es el componente de mercado del Festival Internacional de Cine de la India (IFFI), Goa.