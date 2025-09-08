Los productores de ‘Ernest y Celestine’ se embarcan en la Segunda Guerra Mundial Children of Liberty

Compañía de ventas con sede en París Urbano ha abordado a «Children of Liberty», una aventura animada en el conjunto de Nueva York de los productores nominados al Oscar de «Ernest & Celestine».

Adaptado de la novela de Robert H. Lieberman «Los nazis, mi padre y yo», «Children of Liberty» es producido por Didier y Damien Brunner a través de su banner Flivari. La característica es inmediata por Rémy Schapeman y Léhn Vivier Chapas.

Nacido en el Bronx de los padres sobrevivientes del Holocausto, Lieberman coescribió la adaptación del guión. Su novela ganó elogios en su lanzamiento, incluso en el New York Times, que elogió al novelista por su «un ojo agudo para lo incongruente y el humor que puede acompañar a los acontecimientos desesperados».

Ambientada en Nueva York en 1941, solo semanas antes de que Estados Unidos finalmente entrara en la Segunda Guerra Mundial, la historia sigue a Steven, de 12 años, que se pierde en el caos de la Gran Estación Central de Manhattan y sospecha que su padre podría ser un espía nazi. Con la ayuda del refugiado judío de 14 años Miriam, Steven se embarca en una búsqueda atrevida en las calles laberínticas de la ciudad. A medida que la guerra disminuye en Europa, los dos niños navegan por el peligro y los secretos que desafían su comprensión de la familia y la amistad, remodelando su infancia para siempre.

El CEO de Folivari, Damien Brunner, dijo que «los» hijos de la libertad «abordan la amistad, el patrimonio, la memoria y un pasado que es demasiado pesado para soportar».

«Como productores, esta película resuena con nuestra propia historia familiar, con las fracturas y secretos que surgen en medio del silencio», dijo Brunner, y agregó que es «una película sobre la guerra, pero visto a través de los ojos de los niños. Una mirada que puede traer coraje, verdad y, a veces, esperanza».

Didier Brunner es una de las figuras más conocidas de Francia en la animación. Tiene múltiples características nominadas al Oscar en su haber, desde «La anciana y las palomas», hasta «The Triplets of Belleville», «The Secret of Kells» y «Ernest y Celestine».

Programado para una entrega en el otoño de 2026, «Children of Liberty» ha atraído a los coproductores con un fuerte historial en Animation, el estudio de Luxemburgo Melusine («Richard the Stork») y Tchack («Mars Express»). La distribución francesa será manejada por KMBO.

El CEO de Urban, Frédéric Corvez, dijo que «Folivari tiene un talento inigualable para desarrollar contenido familiar animado que combine la aventura, las técnicas de animación originales y la narración única».

Corvez argumenta que «Children of Liberty» es un «ejemplo perfecto de esta herencia. También es una forma de hablar con la inteligencia de los niños, tratar con la Segunda Guerra Mundial en Nueva York y abordar temas históricos que desafortunadamente tienden a reaparecer en los debates estadounidenses contemporáneos».

La pizarra de Urban también incluye la característica animada por CGI «Space Cadet» que tenía su estreno en América del Norte en Toronto, y «If no quemamos, cómo iluminamos la noche» que jugará en San Sebastián, junto con la comedia romántica «The Doll» con Vincent Macaigne y Cécile de France, entre otros.