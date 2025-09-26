Los productores de ‘Elvis’ y ‘Parasite’ lideran la alineación del seminario del mercado de Tokio

Productores detrás de Baz Luhrmann «Elvis«Y el ganador del Oscar de Bong Joon Ho»Parásito«Están configurados para encabezar el mercado de Tokio TiffcomEl programa de seminarios, ancla una alineación de 14 sesiones que destacan las ambiciones globales del anime japonés, las coproducciones internacionales y el creciente comercio de drama de Asia.

Schuyler Weiss, productor de «Elvis» de Baz Luhrmann, que obtuvo ocho nominaciones al Oscar, incluida la Mejor Película, aparecerá en una clase magistral presentada con la Asociación de Cine y la Universidad Digital de Hollywood. También servirá como orador invitado para el concurso de lanzamiento de Tiffcom, donde el ganador asegura un viaje a Los Ángeles para el Programa Global de Inmersión de Cine y Televisión.

En el frente de la coproducción, Choi Yoonhee, CEO de Barunson E&A y productor de «Parasite», une fuerzas con Shinya Kawai, conocida por la «mariposa Swallowtail» y «Yi Yi: A One and a Dos», para mapear las rutas prácticas para la colaboración internacional. Las iniciativas adicionales incluyen un intercambio de productores de Japan-Corea organizado por VIPO y Kofic, presentando a 10 productores seleccionados de ambos países.

Los locutores japoneses mostrarán sus estrategias globales con el «contenido de transmisión japonés de Beaj Global», con Wowow, Ax-On, ABC TV, NHK Enterprises y TV Miyazaki. Nippon TV describirá su campaña «Gear Up, Go Global», mientras que TBS destaca su alianza estratégica con el VTV de Vietnam y las actividades de su estudio The Seven, detrás de «Alice in Borderland» Temporada 3 y la entrada de la competencia de Busan «Identidad de Baka».

La animación también ocupa el centro del escenario con la Asociación de Animaciones Japonesas que presentan nuevos datos de su encuesta de la industria 2024, junto con estudios de casos de expansión en el extranjero. Un panel de colaboración de Hong Kong -Japan contará con el director Raman Hui, la productora Polly Yeung y Samuel Choy de Bliss Concepts.

Otros aspectos destacados incluyen el brote global de Thai BL y GL Dramas, Huace Film & TV de China que presenta una exhibición de contenido premium, un escaparate de producciones de pantalla de Shanghai, un seminario de jetro sobre remakes turcos y el estreno de Kocca de K-Dramas «Love Phobia» y «Someday of Me».

Tiffcom está organizado por el Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón, el Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones, y Unijapan. El mercado de Tokio se ejecuta del 29 al 31 de octubre en el Centro de Comercio Industrial Metropolitano de Tokio Hamamatsucho-Kan, junto con el 38º Festival Internacional de Cine de Tokio (27 de octubre a Nov. 5).