Los productores de ‘Elite’ que hacen ‘una familia’ con Tondero España de Perú

La compañía de producción más destacada de Perú, Tondero, dirigida por Miguel Valladares, ha establecido oficialmente un puesto avanzado en Madrid, luego de su quinta coproducción en España, la próxima «Familia» («UNA Familia») por el celebrado actor-escritor español Ricardo Gómez («Las Aguas Mansas») en su primera directora directora.

Con «A Family», Tondero sienta las bases para su nueva oficina en Madrid, que facilitará su acceso a los incentivos de filmación de España y los tratados de coproducción con otros países. Tondero España está desarrollando actualmente dos largometrajes y una serie para servicios de transmisión.

El movimiento de Tondero sigue el ejemplo de otras compañías latinoamericanas, más recientemente por Chile’s Clara Films of Chile.

Recientemente, Tondo coprodujo «Ramón y Ramón» de Salvador del Solar con Pedro y Agustín Almodóvar’s El deseo. El drama romántico se lanzó teatralmente en Perú y España después de su estreno mundial en el 2024 Festival de cine de San Sebastián. También tiene una serie en desarrollo con El DeSeo y Colina infinitaBasado en la crisis de rehenes que tuvo lugar en la embajada japonesa en Lima en 1996.

«A Family» reúne a un fuerte equipo de productores: El Disorde Crea, fundado por el creador «élite» Carlos Montero, películas de lágrimas, encabezada por Diego Betancor («Conlitis», «» respiración «) y Estela Films, dirigida por Felix Tusell (» El Trone «).

El proyecto también tiene el respaldo de la emisora ​​española RTVE, Movistar Plus+ y los fondos de la Agencia Nacional de Cine ICAA y la región de Madrid. Cine film manejará la distribución.

Con la filmación que comenzará en breve, esto marca otro paso en la estrategia de Tondero para construir fuertes lazos creativos en España, trabajando junto con algunos de los principales productores del país.

«Estoy realmente entusiasmado con este proyecto, no solo porque es una historia hermosa y profundamente personal contada por Ricardo Gómez, quien a una edad tan temprana abre su corazón a una narrativa con la que personalmente me conecto, pero también porque puedo coproducirlo con Diego Betancor, un productor de español fantástico que quiera trabajar durante años. Talento peruano a España ”, dijo Valladares Variedad. . Ha estado en Madrid por los 5th Iberseries & Platino Industria y para una ronda de reuniones.

«Una familia» sigue tres historias interconectadas de una familia: un ex actor infantil atrapado entre ficción y realidad, un prisionero con licencia temporal y una mujer abrumada durante el bautismo de su hijo. Establecido en diferentes momentos, estas historias exploran la identidad, vinculada por la sangre y una decisión que cambia la vida.