Los productores chinos de succión de polvo quieren hacer el superdeportivo eléctrico más rápido del mundo

Berlín, Viva – Tren superdeportivo La electricidad se ha fortalecido en los últimos años. Muchas marcas automotrices compiten para presentar autos con batería con un rendimiento extraordinario. Desde Europa hasta Estados Unidos, la competencia creó el automóvil eléctrico más rápido para ser una muestra de tecnología.

Ahora, las sorpresas provienen de China a través de la tecnología Dreame. La compañía, anteriormente conocida como un sofisticado fabricante de electrodomésticos, anunció oficialmente ingresar a la industria automotriz. Sus ambiciones no están jugando: quieren traer los autos eléctricos más rápidos del mundo.

Citado Viva Automotive Desde Carnewschina, el miércoles 10 de septiembre de 2025, al final de agosto, Dreame anunció oficialmente la producción planificada de automóviles eléctricos de lujo.

No a medias, su primera fábrica se construirá en Berlín, Alemania. La ubicación también está cerca de Tesla Gigafactory, lo que significa la gran estrategia que se está preparando.

El CEO de Dreame, Yu Hao, y su equipo hicieron una visita directa a Alemania el 8 de septiembre. El objetivo es garantizar la mejor ubicación para la construcción de la fábrica de automóviles eléctricos. Este proyecto también se convirtió en un trampolín para Dreame para desafiar el dominio de la marca automotriz establecida.

Dreame está familiarizado con la tecnología de alta velocidad. Esta compañía acaba de obtener una certificación global para motos digitales que pueden rotar 200,000 rotaciones por minuto, que se usó anteriormente en aspiradora su pilar. Esta tecnología será el corazón de su automóvil eléctrico.

La ambición de Dreame es bastante clara: presentar un hipercar eléctrico inteligente con rendimiento que excede las marcas tradicionales. Consideraron que el fabricante automotriz convencional todavía adoptó lentamente la electrificación completa. Con la base de su tecnología digital de motocicletas, Dreame quiere redefinir el significado de «lujo» en la era de la nueva movilidad.

No solo automotriz, las visitas a Alemania también incluyen planes para construir una base de producción de hogares inteligentes. Se espera que el Centro de Producción Europea acelere la certificación de masa y garantice la calidad de acuerdo con los estándares internacionales. Dreame quiere fortalecer su presencia en el mercado europeo a través de la producción local.

Según los informes de los medios de comunicación chinos, Dreame ha estado presente en más de 100 países. El mercado europeo, especialmente Alemania y Francia, se convirtió en una de sus bases más fuertes. Con 6,000 canales de distribución fuera de línea y más de 30 millones de usuarios, la red global de Dreame es bastante resistente.