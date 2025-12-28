Los problemas internos de PBNU han sido resueltos

Surabaya, EN VIVO – El presidente general de la junta ejecutiva de Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf, enfatizó que todos los problemas internos dentro de PBNU se han resuelto. Esta declaración se hizo después de una reunión de líderes de PBNU que se celebró en el internado islámico Miftachussunnah, Surabaya, Java Oriental, el domingo (28/12/2025).

«Todas las cosas que ayer eran problemas, las consideramos pasadas, ya no existen y volvemos a la unión», dijo en Surabaya, Java Oriental.

Yahya Cholil Staquf a quien familiarmente se le llama Gus Yahya Explicó que la reunión fue un impulso importante para reafirmar la unión entre los líderes del PBNU. Dijo que el encuentro celebrado marcó un compromiso conjunto para continuar con la gestión previamente acordada.



Gus Yahya habla sobre la cuota minera de NU

«Sí, Alhamdulillah, esta reunión es un impulso para confirmar lo acordado en Lirboyo el jueves pasado», dijo.

Según Gus Yahya, la reunión en el internado islámico Miftachussunnah se desarrolló de manera sencilla y solemne. Esta actividad estuvo llena de lectura conjunta del salawat y amistad como un esfuerzo por fortalecer los lazos emocionales entre los líderes de PBNU.

«Como solíamos ir juntos, continuaremos caminando juntos hasta el final, tal como se acordó y ordenó en la reunión de Lirboyo», dijo.

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de mejorar la estructura de gestión, incluido el puesto de Secretario General de PBNU, Gus Yahya enfatizó que no habrá cambios en la estructura de gestión actual.

«El punto es que ahora volvemos a estar juntos, eso es todo. De nuevo juntos, de nuevo juntos como antes», dijo.

A la reunión también asistieron Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, el Secretario General de PBNU Saifullah Yusuf, Katib Aam PBNU Prof. Muhammad Nuh, así como varios administradores de los elementos Syuriyah y Tanfidziyah. En la agenda de hospitalidad también estuvieron presentes KH Anwar Mansyur y KH Idris Hamid. (Fuente ANTARA)