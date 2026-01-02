Los problemas de los Pistons se agravan tras la lesión de Key Star

Las lesiones están empezando a acumularse en la NBA, con Nikola Jokic y Victor Wembanyama titulares dominantes durante la semana pasada. Ahora, la atención se centra en Pistones de Detroitquienes enfrentan una creciente preocupación en torno al pívot estrella Jalen Duren.

El alentador impulso de Detroit a principios de temporada se ha visto empañado recientemente por la incertidumbre, un sentimiento que se intensificó tras la derrota del jueves por la noche por 118-112 ante los Calor de Miami. A pesar de seguir ocupando el primer puesto de la Conferencia Este, los Pistons han perdido tres de sus últimos cuatro partidos, cayendo a un récord de 25-9.

Esa preocupación se profundizó cuando Duren salió de la derrota ante Miami después de sufrir un esguince de tobillo derecho. Dejó el juego dos veces y su disponibilidad inmediata ahora no está clara, lo que agrega otra capa de ansiedad para un equipo que ya afronta la inconsistencia.

Informe de lesiones de los Detroit Pistons: la lesión de Duren se suma a las crecientes preocupaciones

Duren se torció el tobillo al final de la primera mitad mientras se dirigía hacia la canasta. Terminó la jugada y permaneció en la cancha durante varias posesiones más, pero rápidamente se hizo evidente que el problema era más serio, lo que provocó su salida.

El jugador de 22 años regresó para comenzar el tercer cuarto, pero duró solo unos minutos antes de regresar al vestuario, donde luego fue descartado para el resto del partido.

«Quería intentarlo y ver cómo se sentía, pero simplemente no sentía que podía hacer las cosas que necesitaba», dijo el entrenador en jefe JB Bickerstaff después del juego. vía MLive. «No tengo ninguna información todavía. Recibiré más información en los próximos días».

El momento no podría ser peor. La profundidad de Detroit ya ha sido puesta a prueba, con Tobias Harris fuera de juego por un esguince en la cadera izquierda y Caris LeVert debido a una inflamación de la rodilla izquierda.

Sin Duren anclando el interior, los Pistons pierden una fuente crítica de rebotes, protección del aro y puntuación eficiente en la pintura.

Detroit se enfrenta a una prueba de profundidad y estabilidad

Antes de abandonar definitivamente el partido, Duren registró 12 puntos con 6 de 12 tiros, además de cinco rebotes y un robo. Esta es la segunda vez esta temporada que sufre un esguince de tobillo derecho, después de que un problema similar le hiciera perderse dos partidos en noviembre.

Las lesiones de tobillo pueden variar ampliamente en cuanto a gravedad, especialmente en los centros cuya eficacia depende del equilibrio y la movilidad. Incluso una ausencia breve podría alterar el ritmo de Detroit, mientras que un descanso más prolongado obligaría a realizar ajustes difíciles en la rotación. Se espera que los Pistons procedan con cautela con un jugador ampliamente visto como una pieza fundamental.

A lo largo de 31 partidos esta temporada, Duren promedia 17,9 puntos, 10,6 rebotes y 1,7 asistencias, el máximo de su carrera, y lanza un 63,3% desde el campo. Sus 127 rebotes ofensivos ocupa el tercer lugar en la NBA, sólo detrás de Rudy Gobert y Donovan Clingan, destacando su importancia para la zona de ataque de Detroit.

El Knicks de Nueva York se encuentran a sólo 1,5 juegos detrás de Detroit en la clasificación, con los Boston Celtics también a poca distancia. Con enfrentamientos contra ambos acercándose durante el próximo mes, cualquier ausencia prolongada de Duren podría tener implicaciones significativas para el control de los Pistons en el liderato de la conferencia.

Por ahora, Detroit espera una evaluación más profunda, esperando que el revés sea menor. El desarrollo de Duren sigue siendo una de las historias más alentadoras de la franquicia, y su presencia sigue siendo fundamental para mantener la estabilidad y el impulso en el futuro.