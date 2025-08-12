Los problemas de DGCA muestran una notificación de causa a Indigo para lapsos de entrenamiento de simulador







Regulador de aviación civil de la India, la Dirección General de Aviación Civil (DGCA), ha emitido un aviso de causa de espectáculo a Indigo Airlines tras presuntos irregularidades en la capacitación del simulador proporcionado a casi 1,700 pilotos, revelaron las fuentes el martes, informó el PTI.

La acción se produce después de una revisión detallada de los registros y respuestas presentadas por la aerolínea el mes pasado.

Los hallazgos de DGCA sugieren que la capacitación relacionada con los aeródromos de la Categoría C, considerados críticos debido a condiciones operativas complejas, se realizó utilizando simuladores no calificados para tales procedimientos.

Según el PTI, las fuentes dijeron que estos simuladores fueron utilizados para capacitar a los pilotos al mando y a los primeros oficiales, a pesar de no ser autorizados para operaciones en aeropuertos desafiantes como Calicut, Leh y Katmandú. En particular, aeropuertos como Calicut, que cuenta con una pista de mesa, exigen requisitos adicionales de seguridad y capacitación debido a su diseño geográfico y desafíos de aterrizaje.

En un comunicado, un portavoz de Indigo confirmó la recepción del aviso: «Confirmamos la recepción de un aviso de causa de exhibición emitido por la DGCA relacionada con el entrenamiento del simulador de algunos de nuestros pilotos. Estamos en el proceso de revisar el mismo y responderemos al regulador dentro de la línea de tiempo estipulada», según el PTI.

El aerolínea se espera que envíe su respuesta formal a la DGCA, que puede determinar una acción adicional dependiendo de los hallazgos y justificación ofrecidos.

Air India Flight desviado: 5 MPS escriben al altavoz LS alegando ‘incumplimiento de privilegios’ por aerolínea

Cinco parlamentarios, incluido el KC Venugopal del Congreso, escribieron al presidente de Lok Sabha, Om Birla, el martes por el incidente de un vuelo Thiruvananthapuram-Delhi en el que viajaban por ser desviados a Chennai y exigieron medidas sobre el presunto «incumplimiento de privilegio» por Air India, según el PTI.

Los colegas de Venugopal y el partido K Suresh, Adoor Prakash y Robert Bruce, junto con el CPI (M) K Radhakrishnan también escribieron al ministro de aviación civil Rammohan Naidu y exigió una investigación inmediata sobre el incidente.

En su carta a Birla, los cinco parlamentarios dijeron que querían llamar la atención sobre el asunto que involucra una «grave violación de privilegios» Agua indiaSegún el 10 de agosto, que surge de los eventos en el vuelo AI 2455 (Thiruvananthapuram a Delhi) el 10 de agosto.

«En dicha fecha, viajábamos junto con cientos de otros pasajeros. El vuelo, programado para las 7:15 p.m., finalmente partimos alrededor de las 8:30 pm citando la llegada tardía de los aviones entrantes. Desde el principio, el viaje marcado por la turbulencia prolongada. Los pasajeros fueron atribuidos para seguir siendo retirados el martes.

A mitad del vuelo, el piloto anunció una falla técnica crítica, falla del radar meteorológico, y declaró que el avión sería desviado a Chennai, dijeron.

(con entradas PTI)





Fuente