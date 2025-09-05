Los principales músicos apoyan a Lucy Wenas liderando la armonía familiar de Kawanua en Las Vegas

Las Vegas, vivo -La atmósfera festiva envolvió la inauguración del Kawanua Family Harmony Management (K3) DPD-LN en Las Vegas, Estados Unidos. Este evento no solo asistió alrededor de 300 residentes de Kawanua, sino que también recibió un fuerte apoyo de músico-El tops de Indonesia.

Los famosos músicos que estaban presentes incluyeron a Jimmy Manopo, Jelly Tobing, James F. Sundah, Yopie Artem y Arche Rampengan. Su presencia dio más aliento a la inauguración Lucy Wenas como la silla diaria de K3 en Las Vegas. El propio Lucy Wenas es el hermano del presidente de PT Freeport Indonesia, Tony Wenas. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

Refuerzo en medio del clima cálido

La ceremonia de inauguración tuvo lugar el sábado 23 de agosto de 2025 en 3700 s Maryland Pkwy, Las Vegas. Aunque el clima de Las Vegas alcanzó los 100 ° F (alrededor de 37 ° C), el espíritu de unión de los residentes de Kawanua no se desvaneció. La procesión de inauguración fue realizada por la gerencia del Centro Extranjero de K3 desde California dirigido por Welly Rey.

Antes de la inauguración oficial, la Junta de Administración de Las Vegas K3 abrió el evento trayendo la canción Mars Minahasa y Unggatan. Además de Lucy Wenas, quien fue designada como la presidenta diaria, Allan Pelle también se desempeñó como la Junta de Síndicos. Al evento también asistieron representantes de administradores de K3 de varias ciudades de los Estados Unidos, incluido Benny Lumowa, presidente de K3 Colorado.

Preservación cultural en tierra rantau

Joan Tumbel Rampengan, quien se desempeñó como representante de las relaciones públicas en esta administración, dijo que el evento tuvo lugar muy animado.

«El evento es muy animado, porque no solo es ceremonial, sino que también muestra una serie de bailes tradicionales como Kabasaran Dance, Maengket Dance y Pisok Dance», dijo Joan a partir de su declaración, viernes 5 de septiembre de 2025.

Joan agregó que la aparición de estos bailes mostró el compromiso real de K3 para preservar la cultura de Minahasa.

«Estos bailes son un símbolo de orgullo, así como un fuerte recordatorio de las raíces culturales de Minahasa que permanecen vivos a pesar de que está lejos de la tierra ancestral. Además de eso, también es una forma tangible de preservación cultural, especialmente la cultura de Minahasa», continuó.

La unión típica de Potluck y Kawanua

La atmósfera familiar se siente cada vez más por la existencia de ofrendas. El Comité K3 de California y Las Vegas hizo donaciones completas para este plato conjunto, lo que fortaleció aún más los lazos entre los miembros de la comunidad.

Con la nueva gerencia, K3 Las Vegas está decidida a ser un lugar unificador para los residentes de Minahasa en Estados Unidos. Están comprometidos a continuar preservando los valores culturales, la unión y la cooperación mutua (Mapalus) en medio de la sociedad extranjera.